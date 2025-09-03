聽新聞
影／睽違6年訪中！韓媒：央視給金正恩特殊待遇 但他這原因頻皺眉
北韓最高領導人金正恩3日現身北京天安門，出席中國抗戰勝利80周年閱兵儀式。南韓媒體報導，中國官媒央視全程直播金正恩抵達與入場，從黑色防彈禮賓車下車到步入會場，給予高度特殊待遇。不過，金正恩入席可能正好坐在太陽直射的位置，多次因陽光刺眼而皺眉，鏡頭也捕捉到他略顯不適的神情。
這是金正恩自2019年1月以後，睽違6年8個月再度出訪中國。
金正恩在8時18分搭乘黑色防彈禮賓車，在北京故宮博物院內的端門下車，也就是面對天安門廣場的一邊。他並未穿著中山裝，而是身著黑色西裝、搭配亮金色領帶。前一日被拍到同行的女兒金主愛並未一同出席，也沒有其他北韓官員隨行。央視對金正恩的行程進行全程直播，並給予特別禮遇。
根據央視播出畫面，金正恩坐在習近平左側，不時與習近平交談。當習近平用手指向正在行進的士兵時，金正恩則在微皺眉頭的狀態下與之交談。由於他正好坐在天安門城樓上陽光直射的位置，因此看起來頻頻因刺眼而皺眉。
在閱兵式中，其他國家元首及貴賓起立觀禮時，金正恩也以僵直的姿勢站著，並未拍到他與身旁或身後人士互動。韓媒描述，根據轉播畫面，只見到金正恩與習近平交談。
習近平在閱兵式前於故宮博物院前廣場迎接外賓。金正恩是倒數第三位下車的領袖，但與習近平握手則排在倒數第二。習近平迎接時以雙手包覆金正恩的手，凸顯出親密氛圍。
金正恩過去訪中大多以雙邊會談為主，但此次參與閱兵是他首次登上多邊外交舞台，格外受到矚目。
