前中共黨校教授：抗戰22場重大戰役 中共只單獨打了1場

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共今日在天安門廣場舉行盛大的閱兵式紀念抗日戰爭勝利80周年，但學者指出，北京所謂「中國共產黨是抗日戰爭的中流砥柱」並非歷史事實。（新華社）
中共今日在天安門廣場舉行盛大的閱兵式紀念抗日戰爭勝利80周年，但學者指出，北京所謂「中國共產黨是抗日戰爭的中流砥柱」並非歷史事實。（新華社）

今年是抗戰勝利80周年，北京當局透過各種方式不斷對大陸民眾洗腦：「中國共產黨是抗日戰爭的中流砥柱」。但流亡美國的中共中央黨校黨建教研部退休教授蔡霞近日在社交平台「X」發文指出，她在維基百科查詢中國抗日戰爭時期中日雙方22場重大戰役，中共只參加了一場，單獨打仗一場，其餘20場皆是中國國民政府軍浴血奮戰。

蔡霞所指，中共只參加了一場是指1937年9月12日至1937年11月8日太原會戰中的「平型關戰役」；單獨打的一場戰是1940年8月至1940年12月的「百團大戰」。

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春也在「X」上發文稱，這場閱兵表面上是對民族英烈的致敬；實際上，卻是一場精心編排的歷史偽劇—旨在美化中共、醜化早已脫胎換骨、民主自由和平的日本，並欺騙大陸民眾的政治大秀。

余茂春強調，中共一再宣稱自己是抗擊日本侵略的「中流砥柱」，但這完全背離史實。他指出，1937年至1945年，承受日軍主要攻勢的是蔣介石領導的國民政府軍隊。國民黨軍迎戰所有重大戰役，付出了逾350萬人的慘烈傷亡；而中共則龜縮延安，損失寥寥，唯一確認犧牲的高級將領僅左權一人。日本戰史數據同樣證明，百餘萬日軍傷亡幾乎全部由國民黨與盟軍造成，中共幾無貢獻。

余茂春表示，中共之所以按兵不動，根源在於對蘇聯的依附。蘇聯與日本在1941年簽訂《中立條約》，直至戰爭末期都嚴守承諾。為免破壞這一安排，中共謹慎避免與日軍正面衝突，導致在華北大片淪陷區，中共部隊與日軍幾近共存，鮮有抗戰行動。「毛澤東真正關心的不是民族解放，而是趁機坐大，從數千人擴充到百萬大軍，以備戰後奪權。」

歷史學者出身的余茂春指出，所謂「百團大戰」被中共包裝為輝煌戰績，號稱造成日軍數萬傷亡，然日本史料顯示實際損失不足500人。毛澤東甚至事後將此役斥為戰略錯誤，主將彭德懷亦因之遭整肅。這正暴露了中共抗戰敘事的虛假與功利。

余茂春表示，若要真正紀念抗戰，應當向在正面戰場浴血奮戰的國民黨將士致敬，向飛虎隊與美軍英雄致敬，向戰略情報局勇士致敬，更向無數在占領下忍辱負重的平民致敬。

余茂春畢業於大陸南開大學歷史系，後赴美留學取得碩博士學位，曾任美國海軍學院東亞和軍事史教授，及美國前國務卿龐培歐的中國政策規劃首席顧問。 

中共 日本 抗日戰爭

