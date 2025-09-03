快訊

金主愛陪父親金正恩訪陸 南韓學者：形同公開宣告準備接班

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張北韓官媒朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩（中右）及女兒金主愛（右三）2日抵達北京車站時，中共中央政治局常委蔡奇（中左）和中國外交部長王毅（左二）前去迎接。法新設
在這張北韓官媒朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩（中右）及女兒金主愛（右三）2日抵達北京車站時，中共中央政治局常委蔡奇（中左）和中國外交部長王毅（左二）前去迎接。法新設

北韓國家領導人金正恩2日下午抵達北京，準備參加抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會暨閱兵式，官媒照片可見到剛滿12歲的女兒金主愛隨行，以金氏王朝候選繼承人身分登上世界舞台。朝鮮日報引述分析指出，金正恩此舉意在向國內外正式確立金主愛的「繼承人」身分。

朝中社雖未在報導提及金主愛，但照片可見到金正恩走下火車，與前來迎接的中共中央政治局常委蔡奇握手時，金主愛就站在後方。南韓世宗研究所副所長鄭成長分析，這意味著金主愛在國外也持續享有「朝鮮二號人物」的禮遇，可視為金正恩正式讓她接受外交訓練。

儘管金主愛3日並未陪同父親現身天安門廣場，但梨花女子大學教授朴元坤則認為，金正恩攜女同行勢必與中方提前商議，「這可被解讀為中國認可北韓的四代世襲」。

朝鮮日報指出，外界原本並未預測金主愛會成為繼承人，原因是北韓家長文化濃厚，女性不可能成為最高領導人。然而，金主愛2022年公開亮相後，禮遇等級就不斷攀升。 慶南大學東北亞問題研究所教授任乙出（音譯）指出，金正恩帶著金主愛訪中，與金正日於1983年成為金日成繼承人後訪中的情況類似，可視為北韓權力繼承程序的一部分，提前釋放金主愛作為未來領導人的信號。

北韓大學院大學客座教授梁武鎮（音譯）則認為，金主愛陪同訪中是北韓繼承人內定程序的最後階段，「陪同父親出席兄弟國家中國的勝利日活動，相當於某種宣告儀式」。

有觀點認為，金正恩當初未能接受父親充分的外交指導，現在他有意讓金主愛從小開始接受繼承人培訓。外界預測，隨著金主愛作為繼承人在國內外亮相，北韓內部的「四代世襲」準備工作將進一步加速，預計2026年1月前後召開的勞動黨第9次黨大會上，就有可能將金主愛內定為繼承人，並正式啟動偶像化工作。

不過，也有人指出，金主愛年紀還小，至少還要7至8年才能獲得勞動黨的黨職，考慮到距離確立繼承人還需漫長的時間，未來發展仍存在變數。

