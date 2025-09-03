聽新聞
洪秀柱出席閱兵 陸委會研議是否觸法
國民黨前主席洪秀柱今將出席中共閱兵。她表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲。民進黨發言人表示嚴正譴責，外交部表示，國人應避免對國際社會釋放出錯誤訊號。陸委會昨表示遺憾，並指洪秀柱曾任立法院副院長，將研議可否界定為「涉密人員」、是否觸法。
洪秀柱表示抗日戰爭是中華民族生死存亡的滅國之戰，是大家共同的歷史，不分省籍、不分黨派。國民黨文傳會主委林寬裕說，洪此行並非當前黨的立場。國民黨立委林思銘也說，洪秀柱不能代表現在的國民黨，僅代表個人前往，政府不用做太多聯想。
陸委會副主委沈有忠昨表示，洪秀柱雖非現役公務人員，但曾任立法院副院長，在任期間審查很多國家機密預算或重要法案，是不是可以界定為情治機關首長或者是涉密人員，因而觸及兩岸條例等禁令，要再研議。
外交部發言人蕭光偉昨重申，國人應該避免對國際社會釋放出錯誤訊號，若有國人出席中方活動，不僅與台灣的主流民意違背，更不能代表台灣以及全體人民的立場。
民進黨發言人戴瑋姍說，國民黨榮譽主席連戰出席抗戰勝利七十周年閱兵時，洪秀柱還批評「傷害國人感情」，如今卻甘願與中共同聲同調，民進黨嚴正譴責。
