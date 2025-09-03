聽新聞
金正恩與習近平、普亭 今登天安門

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
北韓領導人金正恩（中）昨天抵達北京，將參加中共今天的閱兵。新華社
北韓領導人金正恩（中）昨天抵達北京，將參加中共今天的閱兵。新華社

中共將於今天上午舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會」，包含閱兵活動，預計約廿五國領導人出席。北韓領導人金正恩昨天已抵北京，今天首次與俄羅斯總統普亭一同和中共總書記習近平亮相天安門城樓，三人首度同框和互動引起關注。

港媒星島日報指出，這是北韓領導人六十六年首次參加中共閱兵，更是金正恩首次出席大型多邊外交活動。

紀念大會與閱兵將於今早九時開始，習近平將發表談話，料將觸及中共對抗戰史的最新論述、抗戰勝利八十周年的意涵，以及對當前國際局勢的評論等內容。

閱兵將包含新型無人武器、雷射武器、新式坦克、陸基乃至於潛射洲際彈道飛彈、超音速飛彈等各式共軍現役裝備都將亮相，不少是首次出現在世人面前。

普亭 金正恩 閱兵式 習近平

延伸閱讀

普亭金正恩將會談？克宮稱出席北京閱兵式後 俄朝可能「雙邊接觸」

疑似金正恩專列抵北京 兩韓高階官員能否「同框」引關注

習近平、普亭、金正恩將同台九三閱兵 外交部：威權嘉年華

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 背後原因與普亭有關

相關新聞

美批上合峰會「作秀」 陸稱峰會成為新典範

美國總統川普對全球高舉關稅大刀之際，大陸國家主席習近平藉由廿多位領導人出席的上海合作組織天津峰會，提出全球治理倡議，強調...

洪秀柱出席閱兵 陸委會研議是否觸法

國民黨前主席洪秀柱今將出席中共閱兵。她表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲。民進黨發言人表示嚴正譴責，外交部表示，國人應避免...

中共閱兵秀軍力 西方關注 震懾鄰國還是政治秀

中共三日將於天安門廣場舉行抗戰勝利八十周年閱兵，這是北京自二○一九年以來首次大規模軍力展示，引發西方軍事界高度關注，觀望...

中俄印領袖同台同框 對美釋強力訊息

中國大陸、俄羅斯與印度領袖一日在上海合作組織天津峰會上承諾合作並展現團結，等於對美國總統川普傳達訊息。華爾街日報分析，中...

中俄蒙三方峰會 簽署天然氣管道備忘錄

昨天是俄羅斯總統普亭訪問大陸第三天，大陸國家主席習近平與其會談時稱，願同俄方密切高層交往，在涉及兩國核心利益和重大關切問...

