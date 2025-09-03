金正恩與習近平、普亭 今登天安門

中共將於今天上午舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會」，包含閱兵活動，預計約廿五國領導人出席。北韓領導人金正恩昨天已抵北京，今天首次與俄羅斯總統普亭一同和中共總書記習近平亮相天安門城樓，三人首度同框和互動引起關注。

港媒星島日報指出，這是北韓領導人六十六年首次參加中共閱兵，更是金正恩首次出席大型多邊外交活動。

紀念大會與閱兵將於今早九時開始，習近平將發表談話，料將觸及中共對抗戰史的最新論述、抗戰勝利八十周年的意涵，以及對當前國際局勢的評論等內容。

閱兵將包含新型無人武器、雷射武器、新式坦克、陸基乃至於潛射洲際彈道飛彈、超音速飛彈等各式共軍現役裝備都將亮相，不少是首次出現在世人面前。