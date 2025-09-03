中俄印領袖同台同框 對美釋強力訊息

中國大陸、俄羅斯與印度領袖一日在上海合作組織天津峰會上承諾合作並展現團結，等於對美國總統川普傳達訊息。華爾街日報分析，中俄印之間雖仍有不少問題尚待解決，這次峰會凸顯了華府想要重新改變世界秩序所面臨的困難。川普的印度關稅措施及對待俄羅斯手段，把印度推向中國與俄羅斯更加靠近，如此趨勢讓西方國家感到憂慮。不過，專家指出，印度不會跟美國徹底分道揚鑣，因為中印之間畢竟還有許多糾紛。

天津上合峰會還有伊朗、巴基斯坦、土耳其、白俄羅斯與中亞、高加索地區國家元首出席。這場峰會雖沒有做出重大決定，但大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪三人間經過仔細安排的同台亮相，則對華府傳達強而有力訊息。同時間，川普正設法圍堵北京、切斷俄羅斯與中國的關係，並阻止印度向俄購買石油。

習近平在峰會上發表對全球安全及經濟秩序的新願景，強調以「全球南方」為優先，對美國形成直接挑戰。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」執行主任弗里洛夫說，中俄印在天津上合會期間展現的友好熱絡，將讓西方國家感到警覺。他說，川普對普亭的禮遇並沒有把俄羅斯從中國旁邊拉走；而川普嚴厲對待莫迪，則把印度進一步推向俄羅斯，並讓印度與中國關係獲得改善。

印度智庫機構「觀察研究基金會」副主任坦賈表示，天津峰會象徵中印關係重新開始，向華府傳達的訊息則是印度非常珍惜戰略自主。他說，華府堅決不願讓步，印度身為全球規模最大的民主政體，莫迪不可能不顧民意。但從長遠角度，印度不會做出脫離美國的策略調整。中印有著太多盤根錯節的問題，包括邊境糾紛。

紐時也分析，中俄印領袖表面團結，遮掩了深刻的疑慮和互相衝突的利益。