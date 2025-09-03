聽新聞
0:00 / 0:00

中俄印領袖同台同框 對美釋強力訊息

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
在中國天津舉行的上合會，中國國家主席習近平（右）、俄國總統普亭（左）、印度總理莫迪（中）在媒體前兩度同框，表現熱絡。美聯社
在中國天津舉行的上合會，中國國家主席習近平（右）、俄國總統普亭（左）、印度總理莫迪（中）在媒體前兩度同框，表現熱絡。美聯社

中國大陸、俄羅斯與印度領袖一日在上海合作組織天津峰會上承諾合作並展現團結，等於對美國總統川普傳達訊息。華爾街日報分析，中俄印之間雖仍有不少問題尚待解決，這次峰會凸顯了華府想要重新改變世界秩序所面臨的困難。川普的印度關稅措施及對待俄羅斯手段，把印度推向中國與俄羅斯更加靠近，如此趨勢讓西方國家感到憂慮。不過，專家指出，印度不會跟美國徹底分道揚鑣，因為中印之間畢竟還有許多糾紛。

天津上合峰會還有伊朗、巴基斯坦、土耳其、白俄羅斯與中亞、高加索地區國家元首出席。這場峰會雖沒有做出重大決定，但大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪三人間經過仔細安排的同台亮相，則對華府傳達強而有力訊息。同時間，川普正設法圍堵北京、切斷俄羅斯與中國的關係，並阻止印度向俄購買石油。

習近平在峰會上發表對全球安全及經濟秩序的新願景，強調以「全球南方」為優先，對美國形成直接挑戰。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」執行主任弗里洛夫說，中俄印在天津上合會期間展現的友好熱絡，將讓西方國家感到警覺。他說，川普對普亭的禮遇並沒有把俄羅斯從中國旁邊拉走；而川普嚴厲對待莫迪，則把印度進一步推向俄羅斯，並讓印度與中國關係獲得改善。

印度智庫機構「觀察研究基金會」副主任坦賈表示，天津峰會象徵中印關係重新開始，向華府傳達的訊息則是印度非常珍惜戰略自主。他說，華府堅決不願讓步，印度身為全球規模最大的民主政體，莫迪不可能不顧民意。但從長遠角度，印度不會做出脫離美國的策略調整。中印有著太多盤根錯節的問題，包括邊境糾紛。

紐時也分析，中俄印領袖表面團結，遮掩了深刻的疑慮和互相衝突的利益。

印度 川普 莫迪 普亭 習近平

延伸閱讀

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

川普稱將迅速解決芝加哥犯罪問題 白宮預告宣布國防部相關事項

巴西審訊前總統之際 川普也要出手了？傳將瞄準巴西兩大攻擊目標

2人親密互動曝光！普亭稱俄中關係達「空前水準」將簽天然氣管線協議

相關新聞

美批上合峰會「作秀」 陸稱峰會成為新典範

美國總統川普對全球高舉關稅大刀之際，大陸國家主席習近平藉由廿多位領導人出席的上海合作組織天津峰會，提出全球治理倡議，強調...

金正恩與習近平、普亭 今登天安門

中共將於今天上午舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會」，包含閱兵活動，預計約廿五國領導人出席。北...

洪秀柱出席閱兵 陸委會研議是否觸法

國民黨前主席洪秀柱今將出席中共閱兵。她表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲。民進黨發言人表示嚴正譴責，外交部表示，國人應避免...

中共閱兵秀軍力 西方關注 震懾鄰國還是政治秀

中共三日將於天安門廣場舉行抗戰勝利八十周年閱兵，這是北京自二○一九年以來首次大規模軍力展示，引發西方軍事界高度關注，觀望...

中俄印領袖同台同框 對美釋強力訊息

中國大陸、俄羅斯與印度領袖一日在上海合作組織天津峰會上承諾合作並展現團結，等於對美國總統川普傳達訊息。華爾街日報分析，中...

中俄蒙三方峰會 簽署天然氣管道備忘錄

昨天是俄羅斯總統普亭訪問大陸第三天，大陸國家主席習近平與其會談時稱，願同俄方密切高層交往，在涉及兩國核心利益和重大關切問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。