聽新聞
0:00 / 0:00

中俄蒙三方峰會 簽署天然氣管道備忘錄

聯合報／ 特派記者廖士鋒、編譯高詣軒／綜合報導
中俄蒙元首會晤昨在北京暌違三年登場，大陸國家主席習近平（中）提出擴大本幣結算規模，推動聯通三國的跨境基礎設施和能源項目，俄羅斯總統普亭（左）稱願擴大經貿、能源等交流。蒙古總統呼日勒蘇赫（右）指三方將加強經濟走廊建設。新華社
中俄蒙元首會晤昨在北京暌違三年登場，大陸國家主席習近平（中）提出擴大本幣結算規模，推動聯通三國的跨境基礎設施和能源項目，俄羅斯總統普亭（左）稱願擴大經貿、能源等交流。蒙古總統呼日勒蘇赫（右）指三方將加強經濟走廊建設。新華社

昨天是俄羅斯總統普亭訪問大陸第三天，大陸國家主席習近平與其會談時稱，願同俄方密切高層交往，在涉及兩國核心利益和重大關切問題上及時協調立場。中俄蒙元首會晤也暌違三年登場，三方簽署備忘錄修建從俄羅斯經蒙古至大陸的天然氣管道「西伯利亞力量二號」和其延續的「東方聯盟」。該管道每年可輸送五百億立方公尺天然氣。

據新華社，習近平表示「中俄關係經受住了國際風雲變幻的考驗」，大陸願同俄方密切高層交往，在涉及兩國核心利益和重大關切問題上及時協調立場。他強調，雙方要以大項目引領合作，促進深層次利益融合，全力鞏固和維護合作大局。

普亭稱，俄中關係達到空前水準，兩人的緊密溝通反映兩國關係的「戰略性本質」。

俄羅斯衛星通訊社指，習、普兩人昨先在人民大會堂舉行大範圍會談，中午移至中南海小範圍會談和宴會。期間雙方簽署能源、航太等領域廿餘份雙邊合作文件。大陸外交部並宣布自十五日起的一年內對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。

中俄蒙元首會晤昨也暌違三年登場。習近平強調要夯實政治互信，擴大本幣結算規模，積極推動聯通三國的跨境基礎設施和能源項目。普亭稱願擴大經貿、金融、能源等交流。蒙古總統呼日勒蘇赫則指三方將加強經濟走廊建設。

蒙通社指，三方同意將蒙中俄「建設經濟走廊規畫綱要」延長至二○三一年，並實施從俄羅斯經蒙古至大陸的天然氣管道建設項目。俄新社也報導三國簽署備忘錄修建「西伯利亞力量二號」和其延續的「東方聯盟」天然氣管道。

俄天然氣工業公司就「西伯利亞力量二號」指，擬經蒙古東部，將西伯利亞天然氣送往黑龍江省。路透指，這對普亭是一大勝利，該管線長二千六百公里，每年可送五百億立方公尺天然氣，分析指這可能補足自俄烏戰爭以來，俄國近半數對歐天然氣出口損失。目標二○三○年前開始運送。

普亭 蒙古 俄羅斯 習近平

延伸閱讀

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

普亭金正恩將會談？克宮稱出席北京閱兵式後 俄朝可能「雙邊接觸」

陸明舉行九三大閱兵！WSJ揭習近平「意圖重塑二戰敘事」 宣示對台主權

2人親密互動曝光！普亭稱俄中關係達「空前水準」將簽天然氣管線協議

相關新聞

美批上合峰會「作秀」 陸稱峰會成為新典範

美國總統川普對全球高舉關稅大刀之際，大陸國家主席習近平藉由廿多位領導人出席的上海合作組織天津峰會，提出全球治理倡議，強調...

金正恩與習近平、普亭 今登天安門

中共將於今天上午舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會」，包含閱兵活動，預計約廿五國領導人出席。北...

洪秀柱出席閱兵 陸委會研議是否觸法

國民黨前主席洪秀柱今將出席中共閱兵。她表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲。民進黨發言人表示嚴正譴責，外交部表示，國人應避免...

中共閱兵秀軍力 西方關注 震懾鄰國還是政治秀

中共三日將於天安門廣場舉行抗戰勝利八十周年閱兵，這是北京自二○一九年以來首次大規模軍力展示，引發西方軍事界高度關注，觀望...

中俄印領袖同台同框 對美釋強力訊息

中國大陸、俄羅斯與印度領袖一日在上海合作組織天津峰會上承諾合作並展現團結，等於對美國總統川普傳達訊息。華爾街日報分析，中...

中俄蒙三方峰會 簽署天然氣管道備忘錄

昨天是俄羅斯總統普亭訪問大陸第三天，大陸國家主席習近平與其會談時稱，願同俄方密切高層交往，在涉及兩國核心利益和重大關切問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。