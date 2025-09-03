中俄蒙三方峰會 簽署天然氣管道備忘錄

昨天是俄羅斯總統普亭訪問大陸第三天，大陸國家主席習近平與其會談時稱，願同俄方密切高層交往，在涉及兩國核心利益和重大關切問題上及時協調立場。中俄蒙元首會晤也暌違三年登場，三方簽署備忘錄修建從俄羅斯經蒙古至大陸的天然氣管道「西伯利亞力量二號」和其延續的「東方聯盟」。該管道每年可輸送五百億立方公尺天然氣。

據新華社，習近平表示「中俄關係經受住了國際風雲變幻的考驗」，大陸願同俄方密切高層交往，在涉及兩國核心利益和重大關切問題上及時協調立場。他強調，雙方要以大項目引領合作，促進深層次利益融合，全力鞏固和維護合作大局。

普亭稱，俄中關係達到空前水準，兩人的緊密溝通反映兩國關係的「戰略性本質」。

俄羅斯衛星通訊社指，習、普兩人昨先在人民大會堂舉行大範圍會談，中午移至中南海小範圍會談和宴會。期間雙方簽署能源、航太等領域廿餘份雙邊合作文件。大陸外交部並宣布自十五日起的一年內對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。

中俄蒙元首會晤昨也暌違三年登場。習近平強調要夯實政治互信，擴大本幣結算規模，積極推動聯通三國的跨境基礎設施和能源項目。普亭稱願擴大經貿、金融、能源等交流。蒙古總統呼日勒蘇赫則指三方將加強經濟走廊建設。

蒙通社指，三方同意將蒙中俄「建設經濟走廊規畫綱要」延長至二○三一年，並實施從俄羅斯經蒙古至大陸的天然氣管道建設項目。俄新社也報導三國簽署備忘錄修建「西伯利亞力量二號」和其延續的「東方聯盟」天然氣管道。

俄天然氣工業公司就「西伯利亞力量二號」指，擬經蒙古東部，將西伯利亞天然氣送往黑龍江省。路透指，這對普亭是一大勝利，該管線長二千六百公里，每年可送五百億立方公尺天然氣，分析指這可能補足自俄烏戰爭以來，俄國近半數對歐天然氣出口損失。目標二○三○年前開始運送。