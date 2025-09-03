聽新聞
美批上合峰會「作秀」 陸稱峰會成為新典範

聯合報／ 記者陳宥菘謝守真／綜合報導
上海合作組織天津峰會落幕，大陸外交部長王毅表示，此次峰會取得八大成果。路透
上海合作組織天津峰會落幕，大陸外交部長王毅表示，此次峰會取得八大成果。路透

美國總統川普對全球高舉關稅大刀之際，大陸國家主席習近平藉由廿多位領導人出席的上海合作組織天津峰會，提出全球治理倡議，強調奉行主權平等、踐行多邊主義，大陸外長王毅闡釋，全球治理要靠協調合作而非單邊霸凌，明顯劍指美國。美國財政部長貝森特則批評上合峰會「很大程度只是作秀」，還稱與會國家多為「惡意行為者」，與王毅隔空交火。

針對貝森特批評上海合作組織峰會「作秀」，大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，上合組織成立廿四年來，成員國秉持互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的上海精神，取得一系列開創性成果，樹立新型國際關係的典範。

峰會宣稱取得八大成果

他提到，天津峰會是迄今規模最大的一次峰會，也是成果最豐碩的一次。天津峰會取得八大成果，制定上合組織未來十年發展戰略，表明支持多邊貿易體制的公正立場，做出成立上合組織開發銀行的決定，推動上合組織改革實現新突破。

習近平一日在上合組織天津峰會上提出全球治理倡議，包含奉行主權平等，遵守國際法治，踐行多邊主義，倡導以人為本，以及注重行動導向等五大理念，強調不將少數國家的「家規」強加於人，並要加強團結協作，反對單邊主義，堅定維護聯合國地位和權威。

王毅稱，目前百年變局加速演進，地區動盪頻繁、經濟發展受阻、逆全球化抬頭、規則法治缺位，治理赤字不斷加劇，習近平提出全球治理倡議「正逢其時」。

針對五大理念，王毅表示，主權平等是全球治理的首要前提，各國享有平等參與國際事務的權利，「少數國家壟斷全球治理的不平等狀況不應再持續下去」；國際法和國際規則應由各國共同書寫、維護與執行；多邊主義是全球治理基本路徑，全球治理關係每個國家的切身利益，要靠協調合作，而不是單邊霸凌。

美主導國際秩序受挑戰

有分析指，今年由大陸主辦的上合組織峰會被認為意在挑戰美國主導的國際秩序，習近平的談話毫不掩飾的批評美國，俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪更親自出席並與習近平談笑風生，罕見展現團結，而印度正因關稅問題與美國產生摩擦。

針對普亭、莫迪出席上合峰會，貝森特一日表示，這場會議很大程度上具有作秀（performative）性質，他並淡化「中俄印靠攏」的說法，指每一年都有上合峰會，情況大同小異。

美控中印為俄戰爭輸血

貝森特又抨擊中俄印都是「惡意行為者」（bad actors），指印度和中國大陸都在為俄羅斯的戰爭機器「添加燃油」，「我認為在某個時刻，我們和盟友會挺身而出」。

王毅 習近平 貝森特

