美財長批上合峰會作秀 轟與會國多為「惡意行為者」

美國總統川普對全球高舉關稅大刀之際，大陸國家主席習近平藉由20多位領導人出席的上海合作組織天津峰會（上合峰會），首次提出全球治理倡議，強調奉行主權平等、踐行多邊主義。美國財政部長貝森特則批評上合峰會「很大程度只是作秀」，指與會國家多為「惡意行為者」，並淡化「中俄印靠攏」的說法。

今年由大陸主辦的上合峰會被認為意在挑戰美國主導的國際秩序，習近平談話毫不掩飾的批評美國，俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪更親自出席並與習近平談笑風生，罕見展現團結，而印度正因關稅與美國產生摩擦。

針對普亭、莫迪出席上合峰會，貝森特1日表示，這場會議很大程度上具有作秀性質，並猛烈抨擊中俄印都是「惡意行為者」（bad actors），指印度和大陸都在為俄羅斯的戰爭機器「添加燃油」，「我認為在某個時刻，我們和盟友會挺身而出。畢竟印度是世界上人口最多的民主國家，印度的價值觀與美國更為接近。」

不過，貝森特坦言，與印度的貿易談判進展緩慢，但希望雙方能化解現有矛盾。

貝森特並透露，美方正努力說服歐洲支持對印度加徵25%關稅，以遏制其購買俄羅斯石油。不過，貝森特未具體評論是否會對中國大陸採取類似措施，強調大陸難以在美歐與其他英語國家之外，找到足夠出口市場。