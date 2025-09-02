陸政協主席王滬寧：堅決維護台灣光復這一抗日戰爭勝利成果

中共政治局常委兼政協主席王滬寧2日出席「港澳台同胞、海外有關人士紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年座談會」時表示，中國人民抗日戰爭勝利是近代以來中國抗擊外敵入侵的第一次完全勝利，強調要堅決維護台灣光復這一抗日戰爭勝利成果。

據新華社、央視新聞聯播2日晚間釋出消息，當天「港澳台同胞、海外有關人士紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年座談會」在北京舉行。座談會由中共政治局委員兼統戰部長李干杰主持，多位大陸副國級領導人出席。

王滬寧表示，中國人民抗日戰爭勝利是近代以來中國抗擊外敵入侵的第一次完全勝利，是包括港澳台同胞、海外僑胞在內的全體中華兒女一起奮勇抗戰的偉大勝利，是中華民族的共同記憶和全體中華兒女的共同榮光。

他稱，在中國共產黨宣導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，廣大港澳同胞、台灣同胞和海外僑胞與祖國同呼吸、共命運，義無反顧投身全民族抗戰歷史洪流。祖國和人民永遠銘記港澳台同胞和海外僑胞不畏犧牲、血灑疆場的英雄氣概，心向祖國、支援抗戰的家國情懷和為國際反法西斯統一戰線形成作出的獨特貢獻。

王滬寧表示，我們共同紀念偉大抗日戰爭勝利，要堅持銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，充滿自信地講述中國人民抗日戰爭勝利的偉大意義、向世界宣介東方主戰場的重大貢獻，讓歷史的啟迪永遠映照現實、昭示未來。

他說，要弘揚以愛國主義為核心的偉大民族精神，弘揚偉大抗戰精神，凝聚全體中華兒女團結奮鬥、實現中華民族偉大復興的強大力量。要全面推進中國式現代化，支持和推動港澳融入國家發展大局，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，廣泛匯聚僑心僑智僑力。要堅持「一國兩制」，全面落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，維護好、鞏固好港澳安定祥和的局面。要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部干涉，堅決維護台灣光復這一抗日戰爭勝利成果。要堅持正確二戰史觀，共同弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，為世界和平發展、人類文明進步貢獻力量。

座談會上，陳嘉庚之孫、廈門大學和集美大學校董陳立人，大陸全國政協委員、中華海外聯誼會副會長陳明金，台灣辜金良文化基金會董事長、人間出版社發行人藍博洲，香港青聯交流基金主席林顥伊在座談會上發言。港澳台海外各界愛國人士代表，大陸中央和國家機關有關部門、有關人民團體負責人共340人參加。