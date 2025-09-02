紀念抗戰座談會 王滬寧：完善兩岸交流合作政策

中國全國政協主席王滬寧今天在出席港澳台及海外人士與會的「紀念抗戰勝利80週年座談會」上說，抗戰勝利是包括港澳台民眾、海外僑胞在內「全體中華兒女的偉大勝利」；陸方將完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策。

新華社報導，中國官方舉辦的「港澳台同胞、海外有關人士紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年座談會」今天在北京舉行，包括港澳台海外各界人士代表，中共中央和中國國家機關有關部門、有關人民團體負責人共340人與會。

王滬寧在會中說，中國人民抗日戰爭勝利是近代以來，中國抗擊外敵入侵的第一次完全勝利，是「包括港澳台民眾、海外僑胞在內的全體中華兒女一起奮勇抗戰的偉大勝利」。

他提到，要弘揚「以愛國主義為核心的偉大民族精神」，弘揚「偉大抗戰精神」，「凝聚全體中華兒女團結奮鬥、實現中華民族偉大復興的強大力量」。要全面推進「中國式現代化」，支持和推動港澳融入國家發展大局，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，廣泛匯聚僑心僑智僑力。

王滬寧宣稱，要堅持「一國兩制」，全面落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，維護好、鞏固好港澳「安定祥和的局面」。

他並聲稱，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部干涉，堅決維護「台灣光復這一抗日戰爭勝利成果」。同時要堅持「正確二戰史觀」，共同弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。

根據報導，這場座談會由中共中央統戰部長李干杰主持，曾任澳門、香港特首的全國政協副主席何厚鏵、梁振英，以及中共中央港澳辦主任夏寶龍、部分「民主黨派」主席和包括人間出版社發行人藍博洲在內的港澳台

及海外人士代表出席。