疑似金正恩專列抵北京 兩韓高階官員能否「同框」引關注

大陸官方將於3日舉辦抗戰勝利80周年紀念活動，受邀與會的北韓領導金正恩、南韓代表韓國國會議長禹元植於2日抵京。外界關注兩韓領導與高階官員能否在北京同框。

綜合香港電台、韓聯社報導，金正恩乘坐的專列2日下午4時許抵達中國北京站附近。大陸網路也流傳北京居民在鐵軌附近拍到疑似金正恩專列的畫面。這也是金正恩執政以來第五次訪中。

與此同時，央視報導 ，南韓國會議長禹元植2日下午乘機抵達北京首都國際機場，禹元植今年2月出席了在哈爾濱舉辦的第九屆亞冬會開幕式。他曾表示，韓中合作為兩國各自發展發揮了重要作用。對中友好是韓國外交政策核心之一，不會改變。中國是韓國最大貿易夥伴、最大出口市場和最大進口來源國。

至於兩韓代表是否有望在北京進行會面？禹元植在仁川國際機場乘機之前受訪，就在訪中期間與金正恩會面的可能性問題時回應，不知道是否有機會與金正恩會面，但若能夠會面，將與其商討半島和平問題，就深化半島和平的方案等交換意見。

如果成真，這有可能成為李在明政府成立以來兩韓最高層級官員首次在國際場合「同框」的機會，有觀點認為，若雙方實現接觸，有望為兩韓及北韓與美對話創造新的契機。但分析稱機率不高，因北韓將南韓視為敵國，金正恩很大機率不會主動與禹元植會面，甚至可能要求中方在安排座位及出席路線上與韓方代表保持距離，以免出現「偶遇」可能。推測仍待觀察。

禹元植表示，今年是南韓光復80周年，也是中國抗戰勝利80周年。兩國的紐帶根植於雙方銘記共同歷史。他還表示，亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議將於今年10月在南韓慶州舉行，韓中之間的重要交流活動將於今年啟動併發展，借此推動韓中交流合作將有利於國家利益。他強調稱，在國際秩序和環境不斷變化的情況下，應該妥善處理韓中關係。

此外，禹元植稱，在參加九三閱兵之外，還將同中國人民代表大會和國務院高官舉行會談，並於5日返回南韓。