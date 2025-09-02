習近平、普亭、金正恩三方會談？ 大陸：沒有訊息可提供

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩明天將一同出席北京閱兵，且可能同框亮相，外界不斷揣測3人似有可能舉行某種形式的三方會晤甚至會談。但中國外交部發言人郭嘉昆今天面對外媒詢問，僅回答「沒有可以提供的信息」。

對於這一話題，韓國方面今天研判，習、蒲、金舉行三方會談的可能性並不大，但金正恩很可能分別與習近平和普亭（Vladimir Putin）舉行雙邊會談。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答外俄羅斯媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，關於「抗戰勝利80週年紀念活動」相關的訊息，中方會適時發布。關於「你提到的具體問題，我沒有可以提供的信息」。

習近平、普亭、金正恩被認為是這次中國九三閱兵當中，最聚焦的3名國家元首。俄羅斯官員日前更率先表示，明天在閱兵觀禮台上，普亭將坐在習近平右側，金正恩則坐在習近平左側。一旦成真，將形成三人同框的畫面。但中方至今並未證實這一說法的真實性。

針對近來不斷有媒體揣測，習、蒲、金三人似有可能在北京舉行某種形式的三方會晤甚至會談，韓聯社今天稍早報導，韓國國家情報院認為，雖然這三人明天將在天安門城樓上並肩亮相，但考量三方首腦會談對國際社會軍事安全將產生的影響，三人會談的可能性不大。

但韓國國家情報院仍認為，金正恩很可能藉此次訪問中國的機會，分別與習近平和普亭舉行雙邊會談。