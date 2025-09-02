快訊

陸明舉行九三大閱兵！WSJ揭習近平「意圖重塑二戰敘事」 宣示對台主權

中央社／ 北京2日綜合外電報導
紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會舉辦在即，日前，在位於北京的閱兵集訓點，閱兵訓練有序推進。圖為參閱隊員在進行訓練。中新社
紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會舉辦在即，日前，在位於北京的閱兵集訓點，閱兵訓練有序推進。圖為參閱隊員在進行訓練。中新社

中共將在明天舉行九三大閱兵，華爾街日報指出，中國國家主席習近平意圖藉此重塑二戰歷史敘事，在與美國的競爭格局中強化中國大國地位，提升北京全球影響力，並且宣示對台灣的主權

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，中國共產黨在二戰結束80年之後，仍在爭取各界認可，希望世人承認中共對二戰最終勝利的貢獻，並且認同其對戰後領土的主權聲索，同時與美國展開激烈競爭。

近幾個月來，習近平指示進行大規模宣傳活動，宣揚中共在擊敗日本戰事中的貢獻。習近平明天將出席盛大閱兵，將有部隊、飛彈與戰車穿越北京市中心，紀念1945年抗戰勝利。

官員與學者表示，習近平正設法解決中國經濟疲軟問題，以及應付與美國日益加劇的競爭，值此之際，他意圖激起民眾對中共及其政策的支持。

華爾街日報指出，習近平意圖透過宣傳中共的戰爭敘事，提升中國的世界大國地位，合理化北京對台灣的領土聲索，並且爭取國際支持，挑戰美國的主導地位。

英國劍橋大學（Cambridge University）現代中國史教授方德萬（Hans van de Ven）表示，習近平正改寫二戰歷史，以達成他的政治目的。

在中國，隨著二戰結束80週年紀念的到來，中共的宣傳訊息無處不在，電影和電視節目歌頌著中共游擊隊抵抗日本侵略的事蹟。

中共黨內學者與策展人撰寫文章與策劃展覽，把中共描繪成中國抗日戰爭的核心力量，淡化了中國國民黨的貢獻。當年國民黨由蔣介石領導，統治中國大陸至1949年，對日抗戰過去通常歸功於國民黨。

此外，習近平也利用這次紀念活動，重申北京對台灣的主權。台灣在1945年被國民黨接管前，曾被日本殖民50年。

習近平曾在今年5月俄羅斯勝利日（Victory Day）之前發表文章，援引1943年「開羅宣言」（Cairo Declaration）等盟國戰時聲明，作為對台主權聲索的歷史依據。

中國官員聲稱，國民黨在戰後從日本收回領土，中共在1949年掌權後，成為了所有領土的合法統治者，包括蔣介石退守的台灣。中共雖未統治過台灣，但承諾如有必要將以武力收回。

在九三大閱兵之前，世界各地中國外交官紛紛重申習近平的論述。今年7月，中國駐德國大使鄧洪波曾在柏林一場研討會上宣稱：「台灣回歸中國是二戰勝利及戰後秩序的重要一環，其歷史和法律事實不容置疑。」

西方官員、歷史學家及台灣方面通常不同意這項結論，部分人士表示，1945年國民黨接管台灣時，「開羅宣言」的宗旨就已實現。

「開羅宣言」由美國時任總統羅斯福（Franklin D.Roosevelt）、英國時任首相丘吉爾（Winston Churchill）與蔣介石共同發表。另有一些人士主張，這份宣言不具法律約束力。

