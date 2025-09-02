俄氣和中石油簽署協議 提升西伯利亞力量管道對陸供氣

俄羅斯天然氣工業集團（Gazprom）總裁米勒（Alexei Miller）宣布，公司與中國石油天然氣集團簽署協議，將經「西伯利亞力量」管道對華年供氣規模從380萬立方公尺增至440萬立方公尺。

據俄國衛星通訊社報導，米勒表示，根據俄羅斯、中國及蒙古三國領導人的公開聲明，9月2日簽署了具有法律約束力的備忘錄，涉及建設「西伯利亞力量2號」天然氣管道以及過境蒙古國的「東方聯盟」管道。該項目完成後，俄羅斯每年可經蒙古向中國輸送天然氣達500億立方公尺，協議有效期為30年。

彭博社報導則指，米勒透露，對中國的天然氣價格將低於俄方向歐洲客戶收取的費用。此次協議中，除了增加「西伯利亞力量」管道的供氣量，俄中雙方還同意將「遠東」管道的年供氣量從10億立方公尺增至12億立方公尺。米勒強調，由於管道建設需跨越長距離及複雜地形，「西伯利亞力量2號」將成為全球規模最大、最資本密集的天然氣項目，目前建設單位及最終投資額尚未公布。

另，蒙古國通訊社指出，9月2日上午，中俄蒙三國元首第七次會晤中，各方同意將中俄蒙經濟走廊規劃延長至2031年，並達成共識建設從俄羅斯經蒙古至中國的天然氣管道。

新華社報導，中國大陸國家主席習近平在會晤中提出，要積極推動三國跨境基礎設施與能源項目建設，並強調夯實政治互信、深化互利合作以及加強在上海合作組織框架下的協作。俄羅斯總統普亭則指，三方應加強戰略對接、擴大貿易與投資規模，深化金融、能源、數字經濟、教育、環保及旅遊等領域合作，促進區域經濟融合與民心相通。

大陸網路媒體觀察者網指出，這次協議標誌著中俄能源合作邁出重要一步。自2019年底啟動的「西伯利亞力量」管道，目前已達到計劃供氣容量，去年向中國出口天然氣約31億立方公尺。中國是俄羅斯最大能源貿易夥伴，俄羅斯天然氣、原油及煤炭對華出口占其能源出口的重要比例。

分析認為，隨著俄烏戰爭後歐洲市場需求下降，俄方希望透過「西伯利亞力量2號」管道擴大對華出口，實現能源市場多元化。中俄能源合作不僅具有經濟意義，也彰顯兩國在國際能源供應格局中的戰略互信。