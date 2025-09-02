影／央視：閱兵活動臨時觀禮台呈「三人為眾」 突顯眾志成城主題

今年是抗戰勝利80周年，中共3日將在北京天安門舉行閱兵活動。央視新聞指出，目前，天安門廣場年號台整體亮相，天安門廣場核心區布置基本就緒。臨時觀禮台整體呈3個「人」字，表達「三人為眾」概念，同時強化「在中國共產黨的領導下，眾志成城取得了勝利」。

央視新聞稱，整個觀禮台布置為三撇三捺的筆畫指向南端的「鋼鐵長城」年號台。一個「眾」字和一個「城」字突顯的主題是，「80年前，在中國共產黨的領導下，我們眾志成城取得了勝利」；80年後的今天，中國人同樣眾志成城實現中華民族偉大復興的勝利。值得一提的是，觀禮台的第一排比以往的重大活動更靠近長安街，座椅也採用人體工學設計。

在年號台細節方面，報導提到，上面有14隻鴿子，代表14年全民族抗戰。鴿子的設計十分考究，原型是大陸本土的鴿子，俗稱北京白。設計師在設計初先從解剖學角度深入分析鴿子的骨骼架構，再透過圓雕加浮雕的方式，才呈現出活靈活現的姿態。

此外，此次天安門廣場核心區布置設計方案由中央美術學院設計團隊策劃創意，年號台的色彩過渡與紅、金、綠三色相間的臨時觀禮台形成呼應。以臨時觀禮台為例，金色代表人民生活在富饒的土地上，象徵「根基在人民」；紅色席位選用城牆紅，象徵「血脈在人民」；綠色選用橄欖綠，寓意愛好和平的中國人民和全世界愛好和平的人民一起維護和平、捍衛和平，象徵「力量在人民」。

另外，在3日九三閱兵活動中，北京市為觀禮人員準備服務包，提供相應的臨時保障物品。服務包上方的小口袋可以裝風油精和紙巾，下方口袋設計來裝背包袋，旁邊的網兜則可以裝水瓶或者水壺。而服務包上三個小口袋構成「80」字樣，呼應今年抗戰勝利80周年主題。服務包同樣分為黃、金、綠三個顏色，與廣場座椅顏色對應，在廣場上處在不同觀禮位置，就會得到不同顏色服務包。