快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

懲處洪秀柱赴九三閱兵？ 陸委會副主委沈有忠：有待研議

中央社／ 台北2日電
陸委會副主委沈有忠2日下午出席「二戰80週年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，他於會前受訪。中央社
陸委會副主委沈有忠2日下午出席「二戰80週年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，他於會前受訪。中央社

陸委會副主委沈有忠今天下午表示，前國民黨主席洪秀柱非現役政府機關人員；不過曾任立法院副院長，這是否觸及曾任「涉機敏人員」不允出席閱兵的禁令有待確認、研議。

沈有忠於2日下午出席「二戰80週年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，他於會前接受媒體聯訪做上述表示。

沈有忠表示，洪秀柱規劃出席中共九三閱兵在事前有掌握，所以也刻意把這個訊息公布出來，希望洪秀柱有較謹慎的考慮，遺憾她還是選擇前往參加，必須重申政府立場，呼籲國人不要參加九三閱兵。

洪秀柱是否涉及違規違法有待研議。沈有忠說，洪秀柱不是現役政府機關人員；不過其過往曾任立法院副院長，在任期間審查很多國家機密預算或重要法案，這是否觸及前情治機關人員或涉機敏人員不得與會九三閱兵禁令，有待進一步研處。

沈有忠提到，若以兩岸條例規範與中共黨政軍合作行為來看，也必須要看洪秀柱後續有沒有配合宣傳等行為，這必須等到實際狀況發生，有相關事證後才能夠個案認定。

沈有忠重申，合作行爲的兩條紅線分別為矮化中華民國國家主權、唱和武力解決兩岸政治爭議，例如先前台灣藝人唱和中國大陸外交部長王毅轉發「中國台灣省」貼文、唱和中共解放軍聯合利劍軍演等，會被認定為配合中共黨政軍合作行為。

他坦言，兩岸條例規範與中共黨政軍合作行為確實相當寬鬆，有許多灰色空間，難以事先列出所有樣態；不過以目前來看，若是配合中共黨政軍宣傳矮化中華民國主權或唱和武力消滅中華民國的行為，會被認定踩到合作行為紅線。

前立委李德維、台灣大學哲學系教授苑舉正等人規劃出席中共九三閱兵，沈有忠回應，前立委身分實為一般民眾，沒有特別不得前往的約束；公立大學教授若沒有身兼行政職，也不算公務人員，不在限制內，不過若有唱和中共黨政軍、配合宣傳的合作行為，將可查處。

中共 洪秀柱 陸委會

延伸閱讀

洪秀柱出席九三閱兵登熱搜 陸網友讚：國民黨唯一脊梁

中共九三閱兵 除洪秀柱台灣還有哪些人將出席？

洪秀柱將出席中共九三閱兵 賴瑞隆：打臉10年前的自己

洪秀柱將出席中共93閱兵 民進黨：與中共同聲同調 嚴正譴責

相關新聞

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會酸：什麼原因讓「柱柱姨」是非不分？

國民黨前主席洪秀柱宣布參加中共九三閱兵，陸委會副主委沈有忠2日對此表示遺憾，並暗酸「是什麼原因讓『柱柱姨』變成是非不分？...

中俄朝領導人九三閱兵將同框 陸外交部對細節低調回應

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中共九三閱兵將於明（3）日登場，預計會有包含北韓領導人金正恩、俄羅...

美財長批上合峰會「作秀」 陸外交部：峰會取得8大成果

針對美國財政部長貝森特批評上海合作組織峰會「作秀」，大陸外交部2日表示，上合組織自成立24年以來秉持「上海精神」，已成為...

習普會後 大陸外交部宣布：對俄羅斯試行免簽政策

中共九三閱兵前夕，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭2日上午在北京舉行會晤。大陸外交部隨後在2日下午例行記者會中宣布，2...

影／日本8月15日宣布投降 為什麼大陸抗戰紀念日是9月3日？

1945年8月15日，日本天皇裕仁以廣播《終戰詔書》的形式，宣布接受《波茨坦公告》，無條件投降。那為何中國大陸是將每年9...

懲處洪秀柱赴九三閱兵？ 陸委會副主委沈有忠：有待研議

陸委會副主委沈有忠今天下午表示，前國民黨主席洪秀柱非現役政府機關人員；不過曾任立法院副院長，這是否觸及曾任「涉機敏人員」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。