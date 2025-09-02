美財長批上合峰會「作秀」 陸外交部：峰會取得8大成果

針對美國財政部長貝森特批評上海合作組織峰會「作秀」，大陸外交部2日表示，上合組織自成立24年以來秉持「上海精神」，已成為全球人口最多、覆蓋最廣、最具發展潛力的區域合作平台，此次天津峰會取得8大成果，制定上海合作組織未來10年的發展戰略。

在9月2日例行記者會上，法新社記者提問，貝森特1日聲稱，上合組織高峰會「只是在作秀」。大陸外交部發言人郭嘉昆回應指，上海合作組織成立24年來，成員國秉持互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的上海精神，共享機會、共謀發展，取得一系列開創性成果、歷史性成就，樹立新型國際關係的典範。

郭嘉昆表示，今天的上海合作組織已發展為由27個國家組成的大家庭，地域範圍橫跨亞、歐、非三大洲，人口總數近世界一半，經濟總量占全球四分之一，已成為當今世界人口最多、幅員最廣、最具發展潛力的區域合作組織。

郭嘉昆指，天津峰會是迄今規模最大的一次峰會，是一次規劃高質量發展的峰會，是一次指引人類前進方向的峰會，也是成果最為豐碩的一次高峰會。

郭嘉昆提到，天津峰會取得了8大成果，制定了上海合作組織未來10年的發展戰略，發出了捍衛二戰勝利成果的正義聲音，表明支持多邊貿易體制的公正立場，落地4個安全中心，做出成立上海合作組織開發銀行的政治決定，設立了6個務實合作平台，制定了6項高質量發展的行動計劃，推動上海合作組織的改革實現了新的突破。

郭嘉昆強調，天津高峰會的成功舉行，也將推動上海合作組織進入更團結、更重協作、更有活力、更富活力、更有作為的高質量發展新階段，必將成為上海合作組織發展史上一個重要的里程碑。

路透報導指，對於普亭和莫迪皆出席上合峰會，貝森特於當地時間1日說，「這是場名為上海合作組織的老早就有的會議。我認為它在很大程度上具有作秀（performative）性質」，他認為每一年都有上合峰會，幾乎都差不多。

貝森特稱，相關國家都是一些「惡意行為者」（bad actors），「印度為俄羅斯的戰爭機器添加燃油，中國也在幫助俄羅斯的戰爭機器」，「我認為在某個時刻，我們和盟友會挺身而出」，畢竟印度是世界上人口最多的民主國家，印度的價值觀與美國更為接近。

貝森特坦言，與印度的貿易談判進展緩慢，但希望雙方能化解現有矛盾。他並透露美方正努力說服歐洲支持對印度加徵25%關稅，以遏制其購買俄羅斯石油。不過，貝森特未具體評論是否會對中國採取類似措施，但強調中國難以在美歐與其他英語國家之外找到足夠出口市場。