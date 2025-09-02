快訊

中俄朝領導人九三閱兵將同框 陸外交部對細節低調回應

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共9月3日將在北京舉行閱兵儀式慶祝抗戰勝利80周年，俄羅斯總統普亭（左）與北韓最高領導人金正恩（右）均將出席，將與中國大陸國家主席習近平歷史性同台。（路透、歐新社）
今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中共九三閱兵將於明（3）日登場，預計會有包含北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普亭等約25國領導人出席。外界除高度關注當日天安門城樓將出現的中俄朝領袖首次同框畫面外，亦關心三國領導人在北京會晤的相關細節。大陸外交部對此低調回應，僅稱相關信息將「適時發布」，對細節未予透露。

在9月2日例行記者會上，針對俄新社記者提問，據報中國、俄羅斯和北韓三國領導人將在北京會晤。大陸外交部能否提供更多細節？對此，大陸外交部發言人郭嘉昆僅簡短表示，「關於抗戰勝利80周年紀念活動相關的信息，我們會適時發布。關於你提到的具體問題，我沒有可以提供的信息。」

至於路透記者提問，3日舉行的紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，是否有外國軍隊參加閱兵？郭嘉昆則未多作回應僅稱，「這個問題建議向中方的主管機關詢問。」

美國總統川普重返白宮後向全球祭出關稅重錘，而近日舉行的上海合作組織天津峰會，有22國外國領導人出席，其中包含印度總理莫迪與俄羅斯總統普亭，這也被外界視為中國大陸拉攏國際支持的訊號。

今年是中國抗日戰爭勝利80周年。9月3日，中國大陸將在北京天安門廣場舉行紀念戰爭勝利80周年大會和閱兵式。香港星島日報提到，這是北韓領導人金正恩自2019年1月以來首次訪問北京，也是朝鮮最高領導人66年首次參加中國閱兵，更是他首次出席大型多邊外交活動，而天安門城樓也將出現中俄朝領袖首次同框的畫面。

上海政法學院政治學教授倪樂雄分析，金正恩此次參加九三閱兵，旨在平衡與中俄兩國的關係。當前俄羅斯深陷烏克蘭危機，北韓各方面的發展都離不開中國的支持，也有必要拉近與老朋友中國的關係，以維護自身的戰略利益。

美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛則認為，北京正運用「中俄朝同框」效應力抗來自美國和西方的壓力，包括美國對華掀起的貿易戰、關稅戰，以及西方對俄羅斯實施的制裁措施。然而，《朝鮮日報》引述消息稱，這可能會形成中俄朝與韓美日的對立格局，產生不利影響。

北京 外交部 抗日戰爭

