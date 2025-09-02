洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會酸：什麼原因讓「柱柱姨」是非不分？

國民黨前主席洪秀柱宣布參加中共九三閱兵，陸委會副主委沈有忠2日對此表示遺憾，並暗酸「是什麼原因讓『柱柱姨』變成是非不分？」沈有忠說，洪秀柱曾任立法院副院長，是不是可以界定為「涉密人員」，認定違反兩岸條例還要再進一步研議；另外她是否與中共黨政軍有「合作行為」，要等事後才能進一步研處。

因應中共九三閱兵，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心2日下午3點至5點在台大校友會館舉辦「二戰80周年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，沈有忠在活動前接受媒體聯訪時，作出上述表示。

沈有忠表示，洪秀柱出席九三閱兵，「我們確實事前有些掌握，所以才刻意在昨天把這個訊息公布出來，希望她可以做比較謹慎的考慮，遺憾她還是選擇參加」。

沈有忠說，洪秀柱的身分不涉及現役公務人員，但曾任立法院副院長，是不是所謂的「情治（報）機關首長或者是涉密人員」，還要再跟相關機關研議。另外就洪秀柱有沒有跟中共黨政軍有配合宣傳等「合作行為」，必須要等到整個情況發生後，才能夠進一步研處。

沈有忠在座談會開場致詞時也提到，洪秀柱10年前曾批評，參加中共閱兵並沒有考慮到國人的感受，甚至也傷害了國人的感情，令人遺憾，這是一個大是大非的問題，「過去的柱柱姐相當有風骨，大是大非拿捏的相當有原則，10年過後現在是『柱柱姨』了，什麼樣的原因讓她的大是大非變成是非不分、昨是今非，我們也非常好奇。」

若洪秀柱接受中共官媒採訪，是否算合作行為？沈有忠坦言，兩岸條例第33條之一所規定的合作行為確實相當寬鬆，「留了很多灰色空間」，因此現在沒有辦法蓋棺論定，或者把所有合作行為的樣態羅列出來，必須等到事情發生產生疑慮後，再由主管機關認定，「沒辦法在事前像百科全書一樣的列出來，太困難了」。

不過，他提到，現在政府主要畫出兩條紅線，第一是唱喝要消滅中華民國國家主權，或者矮化國家主權，第二則是唱喝用武力的方式來解決政治爭議。

沈有忠表示，現階段，政府禁止現役中央與地方政府十一職等以上人員，以及退役情治機關首長、或者是副首長以上、少將以上人員出席，「儘管一般國人不受到前兩類的限制，但如果有合作行為，或者配合宣傳，也可能有觸法嫌疑」。

洪秀柱之外，有媒體引述國安人士報導，國民黨前立委李德維、新黨前立委周荃、曹原彰、新黨副秘書長游智彬、郭冠英、國民黨前中央委員徐正文、台大教授苑舉正等人也可能赴會。

沈有忠說，李德維前立委身分已沒有受到約束，黨職的部分也沒有問題，包含新黨吳成典等也不再約束範圍內。至於公立大學的教職人員除非身兼行政職，譬如說系主任、院長、教務長、總務長等，並不屬於公務員的範圍，我們尊重他個人的選擇。他表示，「真正要看的是在合作行為這一塊」，將等有具體事證後，再由主管機關認定。

另外，若有台商、台生、台青參與九三閱兵，是否會遭到查處？沈有忠說，除非有合作行為的發生，不然政府不會主動進行調查。