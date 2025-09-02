快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

大九學堂在上海意外遇見「台灣之光」名將陳化成

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為上海豫園，莊伯仲教授拍攝
照片為上海豫園，莊伯仲教授拍攝

馬英九基金會「大九學堂」日前由執行長蕭旭岑帶隊，前往上海進行青年交流，並參訪文史景點。在古色古香的豫園商圈，同學們原本只想嚐嚐在地小吃、拍幾張網紅美照，但在城隍廟裡竟與「台灣之光」名將陳化成意外相遇，而有了莫名的感動與敬意。

豫園一直是熱鬧非凡，熙來攘往。相形之下，與商場緊緊相連的城隍廟則安靜肅穆許多，這裡是上海最大的道教廟宇，起源於明朝永樂年間，供奉三位城隍爺，是當地人求平安、祈福壽的神聖場所。師生一行原本只是出於好奇，想看看這座已歷八百年二十多年的古廟長什麼樣，但走進廟堂深處，卻看見神龕上供奉的一位身披盔甲、英氣凜然的將軍神像，當看到下方銘牌註記「陳化成總兵」，細心的學生不禁驚呼，這不是歷史課上介紹過的人物，而讓大家停住了腳步。

沒錯！祂正是台灣出身的陳化成。依據歷史記載，陳化成生於福建同安，因父母雙亡，童年即移居台灣投靠伯父、堂哥生活，於淡水廳興直堡頭前庄（今新北市新莊區）成長。他後來參軍，因征剿海盜有功一路升遷，歷任澎湖水師副將、金門鎮總兵、福建水師提督等要職。不過這樣的一位水師將軍，為何被供奉在上海城隍廟裡，並且香火不斷地受到市民祭祀，說來竟與鴉片戰爭有關。

第一次鴉片戰爭於道光二十年（西元1840年）在清廷與大英帝國間爆發，因英軍具有絕對優勢的艦艇和火炮，清軍一路敗北，直到道光二十二年，戰火來到了上海地區。當時已升任江南提督的陳化成奉命死守長江口內的吳淞炮台，親上火線指揮反擊，率軍力抗入侵的英艦，最後中彈噴血而亡。因為戰況慘烈，八天後鄉民才找到其屍體。陳化成死後謚忠愍，並賜世襲的騎都尉兼一雲騎尉，准於殉難處所及原籍並建專祠。這位壯烈殉國的抗英名將，具有極高的歷史地位，不僅在江南一帶被尊為民族英雄，也因其忠義和英勇事跡，而被納入城隍信仰體系，進而成為守護上海的英靈。

來自輔仁大學的同學當場頓悟，她天天經過捷運頭前庄站一帶的化成路，原來就是為了紀念這位愛國將領。隨團輔導老師，文化大學新聞系教授莊伯仲也補充，新莊除了化成路，陳化成的姪子陳光淵考中舉人後，在頭前庄內豎立旗桿，現在已被移到中平公園一隅展示，還立有〈民族英雄陳化成紀念碑文〉。「這不只是中國的歷史，也是台灣的歷史。」這位成長於台灣、後又血戰於上海的勇將絕對稱得上「台灣之光」，不只兩岸，也值得世界各地的華人共同尊崇。

聚傳媒

上海 城隍廟

延伸閱讀

習普會上習近平強調戰略協作 普亭讚兩國關係達最高水準

大陸又一半導體廠倒了 上海梧升資產剩不到5000元

上合峰會宣言未提俄烏戰爭 烏克蘭：俄外交失敗

上海合作組織設開發銀行 習近平峰會拋出全球治理倡議

相關新聞

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會酸：什麼原因讓「柱柱姨」是非不分？

國民黨前主席洪秀柱宣布參加中共九三閱兵，陸委會副主委沈有忠2日對此表示遺憾，並暗酸「是什麼原因讓『柱柱姨』變成是非不分？...

中俄朝領導人九三閱兵將同框 陸外交部對細節低調回應

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中共九三閱兵將於明（3）日登場，預計會有包含北韓領導人金正恩、俄羅...

美財長批上合峰會「作秀」 陸外交部：峰會取得8大成果

針對美國財政部長貝森特批評上海合作組織峰會「作秀」，大陸外交部2日表示，上合組織自成立24年以來秉持「上海精神」，已成為...

習普會後 大陸外交部宣布：對俄羅斯試行免簽政策

中共九三閱兵前夕，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭2日上午在北京舉行會晤。大陸外交部隨後在2日下午例行記者會中宣布，2...

影／日本8月15日宣布投降 為什麼大陸抗戰紀念日是9月3日？

1945年8月15日，日本天皇裕仁以廣播《終戰詔書》的形式，宣布接受《波茨坦公告》，無條件投降。那為何中國大陸是將每年9...

懲處洪秀柱赴九三閱兵？ 陸委會副主委沈有忠：有待研議

陸委會副主委沈有忠今天下午表示，前國民黨主席洪秀柱非現役政府機關人員；不過曾任立法院副院長，這是否觸及曾任「涉機敏人員」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。