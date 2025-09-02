大九學堂在上海意外遇見「台灣之光」名將陳化成

馬英九基金會「大九學堂」日前由執行長蕭旭岑帶隊，前往上海進行青年交流，並參訪文史景點。在古色古香的豫園商圈，同學們原本只想嚐嚐在地小吃、拍幾張網紅美照，但在城隍廟裡竟與「台灣之光」名將陳化成意外相遇，而有了莫名的感動與敬意。

豫園一直是熱鬧非凡，熙來攘往。相形之下，與商場緊緊相連的城隍廟則安靜肅穆許多，這裡是上海最大的道教廟宇，起源於明朝永樂年間，供奉三位城隍爺，是當地人求平安、祈福壽的神聖場所。師生一行原本只是出於好奇，想看看這座已歷八百年二十多年的古廟長什麼樣，但走進廟堂深處，卻看見神龕上供奉的一位身披盔甲、英氣凜然的將軍神像，當看到下方銘牌註記「陳化成總兵」，細心的學生不禁驚呼，這不是歷史課上介紹過的人物，而讓大家停住了腳步。

沒錯！祂正是台灣出身的陳化成。依據歷史記載，陳化成生於福建同安，因父母雙亡，童年即移居台灣投靠伯父、堂哥生活，於淡水廳興直堡頭前庄（今新北市新莊區）成長。他後來參軍，因征剿海盜有功一路升遷，歷任澎湖水師副將、金門鎮總兵、福建水師提督等要職。不過這樣的一位水師將軍，為何被供奉在上海城隍廟裡，並且香火不斷地受到市民祭祀，說來竟與鴉片戰爭有關。

第一次鴉片戰爭於道光二十年（西元1840年）在清廷與大英帝國間爆發，因英軍具有絕對優勢的艦艇和火炮，清軍一路敗北，直到道光二十二年，戰火來到了上海地區。當時已升任江南提督的陳化成奉命死守長江口內的吳淞炮台，親上火線指揮反擊，率軍力抗入侵的英艦，最後中彈噴血而亡。因為戰況慘烈，八天後鄉民才找到其屍體。陳化成死後謚忠愍，並賜世襲的騎都尉兼一雲騎尉，准於殉難處所及原籍並建專祠。這位壯烈殉國的抗英名將，具有極高的歷史地位，不僅在江南一帶被尊為民族英雄，也因其忠義和英勇事跡，而被納入城隍信仰體系，進而成為守護上海的英靈。

來自輔仁大學的同學當場頓悟，她天天經過捷運頭前庄站一帶的化成路，原來就是為了紀念這位愛國將領。隨團輔導老師，文化大學新聞系教授莊伯仲也補充，新莊除了化成路，陳化成的姪子陳光淵考中舉人後，在頭前庄內豎立旗桿，現在已被移到中平公園一隅展示，還立有〈民族英雄陳化成紀念碑文〉。「這不只是中國的歷史，也是台灣的歷史。」這位成長於台灣、後又血戰於上海的勇將絕對稱得上「台灣之光」，不只兩岸，也值得世界各地的華人共同尊崇。

聚傳媒