習普會後 大陸外交部宣布：對俄羅斯試行免簽政策

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆宣布，2025年9月15日至2026年9月14日對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。（路透）
中共九三閱兵前夕，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭2日上午在北京舉行會晤。大陸外交部隨後在2日下午例行記者會中宣布，2025年9月15日至2026年9月14日對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。

在9月2日例行記者會上，針對記者提問，據報中俄雙方一直在探討便利人員往來的新措施。請問此次雙方領導人會晤是否就此進行了討論、有何成果？發言人可否介紹有關情況?

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊、觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天，可免辦簽證入境。

郭嘉昆續稱，在兩國元首戰略引領下，中俄關係維持高水準運作。中方高度重視兩國人員往來便利化議題，支持兩國民眾加強交往，為推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係作出積極貢獻。中方歡迎更多的俄羅斯朋友多來中國、常來中國。

據央視新聞報導，習近平9月2日上午在北京人民大會堂與到中國出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的普亭舉行會談。

習近平在會晤中強調中俄關係經受國際風雲考驗，將以大項目深化合作，攜手推動更公正的全球治理。普亭則稱，兩國關係處於「史無前例的高水準」，強調「當年並肩作戰，如今仍同在」。

此外，報導指，雙方還簽署能源、航太、人工智慧、農業、檢驗檢疫、衛生、科學研究、教育、媒體等領域20多份雙邊合作文件。

