1945年8月15日，日本天皇裕仁以廣播《終戰詔書》的形式，宣布接受《波茨坦公告》，無條件投降。那為何中國大陸是將每年9月3日定為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」？

對此，大陸官方媒體有一個統一的說法。1945年8月15日裕仁天皇發表《終戰詔書》後，並不是所有日軍都在8月15日當天就放下武器，部分日軍仍在負隅頑抗。直到1945年8月底9月初，各地日軍才陸續停止作戰，放下武器。

1945年9月2日，同盟國接受日本投降的儀式在停泊於東京灣的密蘇里號上舉行。盟軍總司令麥克阿瑟將軍主持了受降儀式。參加受降儀式的有美國、中國（實為中華民國）、英國、蘇聯、澳洲、加拿大、法國、荷蘭、紐西蘭共九國代表。

按戰勝國順序，中國代表徐永昌將軍（中華民國陸軍一級上將）第二位簽署接受日本投降的文件。日本天皇和政府的代表、外務大臣重光葵和日本大本營代表、陸軍參謀總長梅津美治郎，在投降書上簽字，向同盟國無條件投降。這是同盟國戰勝日本的標誌。至此第二次世界大戰勝利結束。

9月3日，國民政府下令舉國慶祝三天，並從1946年起將9月3日作為抗戰勝利紀念日。

當時中共領導的陜甘寧邊區政府決定，為慶祝抗戰勝利，9月3日、4日、5日放假三天。9月5日下午2時，延安各界在延安南門外廣場舉行了慶祝抗日戰爭勝利大會。

1949年底，中華人民共和國政務院曾將8月15日作為抗戰勝利紀念日。1951年8月13日，政務院發布了規定9月3日為抗日戰爭勝利紀念日的通告。

通告稱：「本院在1949年12月23日所公布的統一全國年節和紀念日放假辦法中，曾以8月15日為抗日戰爭勝利日。查日本實行投降，系在1945年9月2日日本政府簽字於投降條約以後。故抗日戰爭勝利紀念日應改定為9月3日。」

1999年9月18日，大陸國務院對《全國年節及紀念日放假辦法》進行修訂，延續了將9月3日為抗戰勝利紀念日的規定。

2014年2月27日，中共第十二屆全國人大常委會第七次會議，首次以國家立法的形式通過決定，確定每年9月3日為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」。