習普會上習近平強調戰略協作 普亭讚兩國關係達最高水準

中共九三閱兵前夕，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭2日在北京舉行會晤。習近平強調中俄關係經受國際風雲考驗，將以大項目深化合作，攜手推動更公正的全球治理。普亭則稱，兩國關係處於「史無前例的高水準」，強調「當年並肩作戰，如今仍同在」。

據央視新聞報導，習近平指，中俄關係經歷國際風雲變遷的考驗，樹立永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的大國關係典範。中方願與俄方密切高層交往，支持彼此發展振興，在涉及核心利益和重大關切問題上及時協調立場，推動中俄關係取得更大發展。中俄兩國各自發展振興都有強大動力，雙方要以大項目引領合作，打造標竿合作項目，促進深層次利益融合。要增強合作韌性，提升合作默契，全力鞏固與維護合作大局。

習近平稱，中俄兩國元首相互出席對方國家舉辦的紀念世界反法西斯戰爭勝利慶典，充分彰顯作為第二次世界大戰主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國的大國擔當，展示維護二戰勝利成果、捍衛正確二戰史觀的堅定決心。

他並指，其提出全球治理倡議，就是要會同所有志同道合國家，堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，推動建立更公正合理的全球治理體系。中俄兩國都強調主權平等、國際法治、多邊主義，要持續在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊平台加強協作，攜手推動建構人類命運共同體。

在中方通稿中，普亭則說道，在其與習近平主席引領下，俄中關係體現高度戰略性，達到歷史最高水準。習近平5月對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年活動，他明天出席紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年活動，這是兩國向世界展現俄中在世界反法西斯戰爭中守望相助、並肩作戰，為歐洲主戰場和東方主戰場取得勝利發揮的關鍵作用，表明二戰共同勝利歷史的現實主義。

普亭續稱，俄中在世界反法西斯戰爭中的團結合作也成為新時代俄中關係發展的堅實基礎。祝賀中國成功舉辦上海合作組織天津峰會，引領會議達成多項共識，有力推動上海合作組織發展。習近平提出全球治理倡議非常及時且必要，將為解決全球治理赤字發揮重要作用。俄方願與中方保持戰略協作，密切高層交往，加強各領域務實合作，推動兩國關係持續高水準發展。

另，據英國BBC報導，克里姆林宮上傳到官方Telegram的影片中顯示，普亭在會中說，「親愛的朋友，我和整個俄羅斯代表團都很高興再次和我們的中國友人與夥伴會面」。他稱，「我們的密切溝通體現出俄中關係的戰略性本質，正處前史無前例的高水準」。普亭還補充，「當年我們（俄中）並肩作戰，現在我們仍然同在」。