洪秀柱出席九三閱兵登熱搜 陸網友讚：國民黨唯一脊梁

中共九三閱兵將於明（3）日登場，國民黨前主席洪秀柱2日上午宣布前往北京出席。消息一出，「洪秀柱將出席九三閱兵」的相關討論隨即衝上大陸微博熱搜榜第一名。許多大陸網友熱議稱，洪秀柱是「國民黨唯一的脊梁」、「中華好兒女」、「柱柱姐一路走來始終如一」，力挺其承擔歷史傳承責任。

洪秀柱辦公室2日上午發出新聞稿指，抗戰勝利是全民族的共同記憶。這次前往北京，參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的活動。屆時還有抗日將士的後代，他們的父祖輩曾浴血奮戰、為國捐軀，如今我們得以一同出席並參加紀念這場民族浩劫中的勝利時刻，是一份歷史的回應，更是一份對先人的致敬。

洪秀柱說，抗日戰爭是中華民族生死存亡的滅國之戰，是我們共同歷史，不分省籍、黨派。她始終堅信：歷史不能被遺忘，更不容扭曲。「若非當年國共合作、全民族抗戰，焉能保全中華民國的國祚命脈延續至今？若非千千萬萬的中華兒女赴湯蹈火，我們何以有今日講述這段歷史的資格？」中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨的主席，我有責任延續這段抗戰精神。此行只為傳承歷史真相，只為向英靈致敬。

對於洪秀柱赴北京出席中共九三閱兵，陸委會則警告，為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，倘有政黨或個別人士參加相關活動，涉及與陸方從事包含「配合進行宣傳」等「合作行為」，將依兩岸條例裁罰。

不過，洪秀柱消息一出立刻衝上大陸微博熱搜，截至2日下午13時23分，「洪秀柱將出席九三閱兵」的相關話題目前在熱搜榜上位居第一名，且時長已超過一小時以上，閱讀量已超過1,630萬次。

不少大陸網友對此留言評論指出，「（洪秀柱是）國民黨唯一的脊梁」，「柱姐，中華好兒女！抗戰是屬於全中華民族的，屬於全體中國人的！」。還有人說道，「柱柱姐一路走來始終如一，在現今的國民黨內無人能出其右」；「數十萬人齊卸甲，竟無一人是男兒，還得是柱姐出來扛大樑」；「支持柱姐，真女中豪傑」。