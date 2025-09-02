中俄蒙元首第七次會晤 習近平：擴大本幣結算

大陸央視新聞報導，大陸國家主席習近平2日上午與俄羅斯總統普亭、蒙古國總統呼日勒蘇赫在北京人民大會堂舉行中俄蒙三國元首第七次會晤。習近平強調要夯實政治互信、深化互利合作擴大，擴大本幣結算規模，以及上海合作組織框架內協作。普亭稱，願推動平等互利、面向未來的戰略合作，擴大經貿、金融、能源及文化交流。呼日勒蘇赫則指，三方將加強經濟走廊建設及人文交流，共促區域繁榮。

習近平指，近年來，中俄蒙三方合作穩定發展，取得實質的成果。三方合作中期路線圖順利實施，三國貿易額節節攀升，經貿、科技、生態保護、人文合作不斷深化。作為山水相連、休戚與共的友好鄰邦，中方願同俄方、蒙方一道，堅守合作初心，排除外部干擾，攜手推動三方合作高質量發展。

習近平就推進中俄蒙合作提出三點建議。一是夯實政治互信。越是國際情勢變亂交織，中俄蒙三方越要加強團結協作，加大相互支持，尊重彼此核心利益和重大關切，成為各自發展振興道路上的堅實戰略依托。

二是深化互利合作。把「硬聯通」作為重要方向，積極推動聯通三國的跨境基礎設施和能源項目，豐富合作內涵；把「軟聯通」作為重要支撐，加強發展戰略對接，擴大本幣結算規模；把「心聯通」作為重要基礎，密切三國毗鄰省州往來，加強旅遊和文化遺產保護合作。

三是密切在上海合作組織框架內協作。上海合作組織是區域國家共護安全、共謀發展的主要平台。要用好天津峰會期間中方推動成立的各種合作平台與中心，拓展更廣闊合作空間。

在中方通稿中，普亭則表示，俄中蒙是友好鄰邦，有著悠久合作傳統。增進政治互信很重要，有利於夯實三方關係基礎。俄方願同中、蒙展開平等互利、面向未來的戰略合作，使三方合作與雙邊合作相互補充、相互促進。三方要密切發展策略對接，加強互聯互通，擴大貿易和投資規模，深化金融、能源、數位經濟、教育、環保、旅遊等領域合作交流，助力各自經濟發展，促進區域經濟融合，增進民心相通。

呼日勒蘇赫稱，中俄是蒙古國的重要鄰國，蒙方致力於密切雙邊關係，拓展三方合作，推動中蒙俄經濟走廊建設，增進人文交流，造福三國人民，促進區域發展繁榮。今年是中國人民抗日戰爭和蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年，蒙中俄三國人民要共同慶祝和紀念這一歷史時刻，弘揚正確二戰史觀。