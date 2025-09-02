快訊

40名地方議員加入 台灣議會聲援西藏連線成立

中央社／ 台北2日電

台灣議會聲援西藏連線今天上午成立，目前計有40名來自15個不同縣市地方議員加入，宣示地方民意代表與西藏人民站在一起，將持續關注藏人處境，支持藏人追求民主與自由。

台灣議會聲援西藏連線2日上午在台大校友會館宣告成立，今天恰逢西藏民主日。西藏民主日源於1960年9月2日，西藏流亡議會在達賴喇嘛見證下於印度成立，於是將這天訂為西藏民主日。

西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁表示，世界各地計有15萬名藏人，達賴喇嘛常說，每一個海外藏人必須為西藏發聲，在台藏人持續努力中。期望地方議員可以透過政治交流，讓其他鄰國、地方更加了解西藏真正現況。

札西慈仁重申，達賴喇嘛在7月2日已經宣告，第十五世達賴喇嘛將會繼續轉世；中共正在試圖用各式各樣手段干預第十五世達賴喇嘛轉世認證，希望各位地方議員可以認同法王所說的話。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參指出，透過台灣議會聲援西藏連線的成立，相信西藏與台灣在許多方面關係會有所提升。在台藏人獲得台灣社會許多關照，讓藏人在困難中不孤單，台灣正面臨中共威脅，希望西藏的苦難不要落在台灣。

立法委員、台灣國會西藏連線會長吳沛憶表示，這個世代的共同堅定信仰是台灣一定要守住自己的民主，不能被中國傷害，台灣要跟其他民主國家群體站在一起，台灣議會聲援西藏連線成立後，將是在台藏人最大後盾。吳沛憶透露，正在規劃率員親自拜訪達賴喇嘛。

苗栗縣議員陳品安於會上代表宣讀「台灣議會聲援西藏連線成立宣言」。宣言指出，堅定支持藏人追求自由、民主與人權的努力，達賴喇嘛於7月2日釋出的明確訊息是對中共企圖干預第十五世達賴喇嘛繼任的最堅定回應，台灣議會聲援西藏連線將與國際社會一同努力，聲援西藏、守護人權。（編輯：呂佳蓉）。

