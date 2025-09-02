中共明九三閱兵北京維安再升級 相關區域商舖下午封閉

快訊

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
據外媒推測，北京站可能在2日迎來金正恩的到訪。圖為2日上午的北京站月台。（記者廖士鋒／攝影）
中共明日將在北京天安門舉行閱兵，以紀念抗戰勝利80年，而北韓領導人金正恩也將於今日抵達北京。目前北京市區多個車站、公共場所，維安都已升級，相關閱兵涉及區域，商舖與辦公樓則今天將直接在下午開始封閉。

由於這次閱兵時逢上合組織天津峰會結束之際，所以有多個外國領導人是搭乘高鐵從天津前往北京，幾處相關的高鐵站維安層級非常嚴密，進站需要安檢兩次，並還用藍色臨時棚布圍出特定的「安檢區域」，車站月台還有明顯用以迎接高級領導人的布置。

進入北京市區後，地鐵與多個高鐵站仍是熙來攘往，甚至可感覺旅客人次增多，也許是為了因應稍晚即將到來的交通管制。地鐵有數十個車站將提早結束營業，並於明日封閉，公車則有高達277條路線將採取繞行甩站（不停）、區間、停運等臨時措施。

一位在國貿附近區域上班的民眾向本報表示，2日只需要「上半天」，當地官方要求中午11點前清空員工，同時必須關閉電源、關閉一切照明、將窗簾統一拉下。這名上班族說，樓下的商鋪大多都已經打烊了。

北韓領導人金正恩2日也將乘坐專列火車抵達北京，此行備受各界關注，韓聯社指出，北韓官媒朝中社2日報導，金正恩專列於當天淩晨跨越邊界進入大陸地區，朝中社在最高領導人出訪後第一時間報導相關消息實屬罕見，包含北韓外務相崔善姬和疑似勞動黨中央委員會國際部部長金成男的人士同乘專列，但北韓媒體沒有提到金正恩夫人、女兒和胞妹金與正是否陪同金正恩訪問大陸。

本報記者2日上午在北京站觀察，站內仍然人潮眾多，安保也堪稱嚴格，但沒有特別明顯感受到站方肅穆氣氛，站外廣場也沒有清空。

中共將於明天舉行九三閱兵，金正恩2日將抵達北京，北京站廣場上午人潮仍多，也設置了花壇。（記者廖士鋒／攝影）
在上合峰會、閱兵舉辦之際，平津兩地多個高鐵站都有加強的安檢措施，圖為天津站的第二道安檢。（記者廖士鋒／攝影）
