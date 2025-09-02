洪秀柱將出席中共九三閱兵 陸委會：若涉合作行為將裁罰

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱2日上午宣布前往北京參與中共九三閱兵，陸委會警告，倘有政黨或個別人士參加相關活動，涉及與陸方從事包含「配合進行宣傳」等「合作行為」，將依兩岸條例裁罰。（本報資料照片）
國民黨前主席洪秀柱2日上午宣布前往北京參與中共九三閱兵，陸委會警告，倘有政黨或個別人士參加相關活動，涉及與陸方從事包含「配合進行宣傳」等「合作行為」，將依兩岸條例裁罰。（本報資料照片）

國民黨前主席洪秀柱2日上午宣布前往北京參與中共九三閱兵，陸委會警告，為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，倘有政黨或個別人士參加相關活動，涉及與陸方從事包含「配合進行宣傳」等「合作行為」，將依兩岸條例裁罰。

針對洪秀柱將參加九三閱兵，陸委會2日上午透過書面表示，為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，政府重申立場，禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動；禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席陸方前揭活動，違反者將依法懲處。

陸委會表示，政府呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

陸委會警告，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前揭活動，涉及與陸方從事任何形式之合作行為（如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等），主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

中共3日將在天安門廣場舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」並進行閱兵，洪秀柱辦公室2日宣布將出席相關活動，表示「中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨的主席，我有責任延續這段抗戰精神」。她還說，「若非當年國共合作、全民族抗戰，焉能保全中華民國的國祚命脈延續至今？」

