貝森特批上合峰會「作秀」 淡化「中俄印靠攏」說法

美國總統川普重返白宮後向全球祭出關稅重錘，而近日舉行的上海合作組織天津峰會，有22國外國領導人出席，其中包含印度總理莫迪與俄羅斯總統普亭，這也被外界視為中國大陸拉攏國際支持的訊號。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於當地時間1日指出，上合峰會「很大程度上具有作秀性質」，他批評與會國家多為「惡意行為者」，並淡化「中俄印靠攏」的說法。

對於普亭和莫迪皆出席上合峰會，路透報導指，談及外界關注的國際反應，貝森特於當地時間1日表示，「這是場名為上海合作組織的老早就有的會議。我認為它在很大程度上具有作秀（performative）性質」，他認為每一年都有上合峰會，幾乎都差不多。

貝森特並稱，相關國家都是一些「惡意行為者」（bad actors），「印度為俄羅斯的戰爭機器添加燃油，中國也在幫助俄羅斯的戰爭機器」，「我認為在某個時刻，我們和盟友會挺身而出」，畢竟印度是世界上人口最多的民主國家，印度的價值觀與美國更為接近。

貝森特也坦言，與印度的貿易談判進展緩慢，但希望雙方能化解現有矛盾。他並透露美方正努力說服歐洲支持對印度加徵25%關稅，以遏制其購買俄羅斯石油。不過，貝森特未具體評論是否會對中國採取類似措施，但強調中國難以在美歐與其他英語國家之外找到足夠出口市場。

上海合作組織峰會1日在天津舉行，新華社稱有22國外國領導人、10位國際組織負責人出席，號稱是上合史上最大規模的一次峰會，這是上合組織自2001年成立以來舉辦規模最大的一屆峰會，其中普亭、莫迪等人的出席更是讓此次上合峰會成為國際焦點，引發兩國否正向北京靠攏的議論。

英國BBC近日分析，這場峰會正值川普對印度商品徵收高額關稅，以懲罰印度政府繼續購買俄羅斯石油之際，而普亭則因持續對烏克蘭發動戰爭而面臨制裁威脅。