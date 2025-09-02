快訊

陸委會：政黨人士參加中共九三閱兵若涉合作行為依法裁罰

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱2日上午宣布前往參與中共九三閱兵後，陸委會透過官方社群呼籲國人切勿參加，並表示，倘有政黨或個別人士參加相關活動，涉及與陸方從事任何形式之「合作行為」，將依兩岸條例裁罰。（本報資料照片）

中共3日將以「紀念抗戰勝利80周年」為名舉行閱兵，陸委會2日上午透過官方社群呼籲國人切勿參加，並表示，倘有政黨或個別人士參加相關活動，涉及與陸方從事任何形式之「合作行為」，將依兩岸條例裁罰。由於國民黨前主席洪秀柱2日稍早前才宣布將前往參與九三閱兵，陸委會是否將動用兩岸條例對其展開調查及懲處，引發關注。

陸委會2日上午在官方社群貼文表示，今年是中華民國政府領導全體軍民團結奮戰，取得反侵略最終勝利的80週年，亦為二次世界大戰結束80週年。紀念抗戰勝利，最重要的是凸顯「和平」的重要性，並彰顯「反侵略」的精神與價值。

陸委會指出，中共近年來一再扭曲史實，聲稱主導對日抗戰，進而舉辦「九三閱兵」等系列活動，目的是要在國際上強化其「一中原則」的論述，錯誤連結聯合國大會2758號決議文，意圖消滅矮化中華民國、捏造台灣歸屬於中華人民共和國，但中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在。

陸委會表示，為確保國家主權尊嚴與利益，防範中共統戰操作，政府政策立場如下：

一、禁止中央與地方政府現職人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

二、曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員，依法不得參與中共黨政軍所舉辦的慶典與活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

三、倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加相關活動，涉及與陸方從事任何形式之「合作行為」，主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

此前，陸委會8月14日曾針對國人參加九三閱兵的政策立場發布新聞稿，並針對「合作行為」進行舉例，如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或「配合進行宣傳」等。

陸委會表示，再次呼籲國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，切勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。

