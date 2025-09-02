中國強化抗戰敘事 上合組織聲明提二戰與聯合國

快訊

中央社／ 台北2日電

上海合作組織8月31日至9月1日在天津召開峰會。上合組織成員國領導人在一份聲明中表示，二次世界大戰的勝利是所有團結抵抗共同威脅的國家和人民戮力同心的結果。如今對過去和未來負有共同責任，讓子孫後代免受戰爭災難，竭盡全力避免慘痛悲劇重演。

中國藉由上合組織峰會，以及接續舉辦的紀念抗戰勝利與九三閱兵強化在國際宣傳上的抗戰敘事。

據新華社報導，上合組織成員國領導人1日在天津舉行的元首理事會議簽署並發表天津峰會宣言，同時也發表關於第二次世界大戰勝利和聯合國成立80週年的聲明。

聲明指出，第二次世界大戰由妄圖獨霸世界的勢力挑起，他們剝奪其他民族的自由、民族文化、身分認同和傳統價值觀。這場殘酷大屠殺表明，縱容納粹主義、法西斯主義、軍國主義，煽動種族、民族、宗教仇恨、對立和歧視危害巨大。

聲明提到，這場戰爭的勝利得益於所有愛好和平國家的團結。對任何歪曲二戰勝利意義及上合組織成員國人民在擊敗法西斯主義和軍國主義中所起作用、為納粹主義和種族優越論思想翻案、為種族滅絕及其他針對平民的罪行開脫、宣揚極端激進思想等企圖，上合組織予以堅決譴責。「我們強調，反人類罪行將永遠不會被忘記」。

聲明提出，保存和客觀展現二戰勝利的歷史真相，是為避免類似悲劇重演、維護和平與安全、加強合作。上合組織呼籲牢記，無視歷史教訓必將導致嚴重後果。

聲明宣稱，1945年成立的聯合國是二戰最重要勝利成果之一，也是現代國際關係體系的基石。80年來，聯合國在維護和平與安全、促進社會經濟發展、推動人權事業進步等領域，聯合國框架內建立了諸多為各國迫切所需的合作模式。各國只有恪守聯合國憲章宗旨、原則和國際法，才能維護世界持久和平。

上海合作組織峰會8月31日到9月1日在天津舉行，包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）、白俄羅斯總統盧卡申科（AlexanderLukashenko）等多個中俄友好國家元首都出席。

其中蒲亭、裴澤斯基安將出席九三閱兵儀式，而北韓領導人金正恩也會與會九三閱兵。另外，中國的抗戰紀念與九三閱兵儀式未有西方主要國家參與。

抗戰 二戰 聯合國

