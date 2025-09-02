出席中共九三閱兵 韓媒：金正恩專列今晨進入大陸境內

今年是抗戰勝利80周年，中共九三閱兵將於3日登場，預計會有包含北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普亭等約25國領導人出席。據朝鮮中央廣播電台2日報導，金正恩1日搭乘專列從平壤啟程赴中國大陸，專列已於今日凌晨跨越朝中邊界。

韓聯社2日上午報導指出，推測金正恩搭乘的列車經連接新義州和丹東的鴨綠江鐵橋（中朝友誼橋）入境中國大陸，預計當天將抵達北京。應大陸國家主席習近平之邀，金正恩將出席3日舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」，俄羅斯總統普亭也將出席。

報導並稱，北韓媒體在最高領導人出訪後第一時間報導相關消息「實屬罕見」。2023年9月10日金正恩從平壤啟程前往俄羅斯，北韓官媒同月12日才報導相關消息。此為金正恩第11次出境訪問。

另，從朝中社公開的照片看，北韓外務相崔善姬和疑似勞動黨中央委員會國際部部長金成男的人士同乘專列。北韓媒體未有提到金正恩夫人李雪主、女兒金主愛和胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正是否陪同金正恩訪問中國大陸。朝鮮中央廣播電台沒有透露具體隨行人員名單，僅稱朝鮮黨政主要領導幹部陪同金正恩訪華。

此前一日，韓媒News1也引述多名北韓消息人士稱，金正恩已在1日下午動身赴陸。金正恩專列最高時速為60公里，平壤至北京的火車車程為16至20小時。金正恩要在1日啟程出發才能在紀念活動前1天抵達北京。

報導還指，金正恩的專列從平壤出發，可能從西北邊境地區新義州進入中國大陸丹東，再經瀋陽、天津，最後抵達北京。這與金正恩2019年1月訪陸時的路線相同。

此外，日本共同社表示，1日上午在中朝邊境城市中國大陸的遼寧省丹東市，鴨綠江上的「中朝友誼橋」周圍設置施工用圍欄，阻擋人員靠近。這可能是因金正恩乘坐專列將通過該橋而加強警戒。金正恩已四次訪問中國，其中兩次乘坐專列從陸路前往，另兩次則乘坐專機。金正恩專機被指已經老舊。他每次都在與習近平會談當天抵達舉行會談的城市。

今年是中國抗日戰爭勝利80周年。9月3日，中國大陸將在北京天安門廣場舉行紀念戰爭勝利80周年大會和閱兵式。香港星島日報指，這是金正恩自2019年1月以來首次訪問北京，也是朝鮮最高領導人66年首次參加中國閱兵，更是他首次出席大型多邊外交活動，屆時天安門城樓也將出現中俄朝領袖首次同框的畫面。