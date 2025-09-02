快訊

王毅：少數國家壟斷全球治理的狀況不應再繼續

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅表示，大陸國家主席習近平在本屆上海合作組織峰會提出全球治理倡議正逢其時，並稱「少數國家壟斷全球治理的不平等狀況不應再繼續」。（中新社）
美國總統川普對全球祭出高額關稅後，上海合作組織峰會於1日登場，20多位國家地區的領導人齊聚天津。大陸外交部長王毅稱，大陸國家主席習近平於此時提出全球治理倡議正逢其時。他表示，全球治理倡議旨在強調主權平等與多邊合作，並稱少數國家壟斷全球治理的不平等狀況不應再繼續。

據大陸外交部網站消息，王毅1日在峰會新聞中心與上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫共同會見中外記者並答問。針對記者問及全球治理倡議對解決全球性問題和挑戰的現實意義，王毅說，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年。在這個承前啟後的特殊歷史年份，習近平鄭重提出全球治理倡議，為加強和完善全球治理進一步貢獻中國智慧、提出中國方案。

王毅說，全球治理倡議正逢其時。當前，百年變局加速演進，地區動盪頻發、經濟發展受阻、逆全球化抬頭、規則法治缺位，治理赤字不斷加劇。在此背景下，構建什麼樣的全球治理體系、如何改革完善全球治理體系，日益成為國際社會高度關注的重大命題。

他表示，今年可謂全球治理的「大年」，習近平此時提出全球治理倡議，「十分及時，十分關鍵，順應了各國人民的普遍願望，符合當今世界的緊迫需求，一經提出就得到與會各國領導人和國際組織的歡迎和支持，也必將得到國際社會的廣泛認同」。

王毅稱，全球治理倡議指引方向。習近平在講話中明確倡議的核心理念，即奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向。主權平等是全球治理的首要前提。各國無論大小、強弱、貧富，都享有平等三與國際事務的權利。少數國家壟斷全球治理的不平等狀況不應再繼續下去。

王毅續稱，國際法治是全球治理的根本保障。國際法和國際規則是共同的準繩，應該由各國共同書寫、共同維護、共同執行，沒有也不應該有例外。多邊主義是全球治理的基本路徑。全球治理是大家的事，關係每個國家的切身利益，要靠協調合作，而不是單邊霸凌。以人為本是全球治理的價值取向。全球治理的活力源自於實踐，關鍵重在行動，根本要看成效。要立足當前和長遠，解決好各國尤其是廣大發展中國家關心的實際問題。

王毅還指，倡議的這些精神內涵同聯合國憲章宗旨和原則一脈相承，旨在堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，推動各國依託聯合國等多邊機制，參與全球治理體系改革與建設，使之與時俱進，更有效應對時代挑戰。

王毅說，全球治理倡議彰顯擔當。面對變亂交織的世界，中國將繼續站在歷史正確一邊，站在人類進步一邊，站在多邊主義一邊，主張團結而非分裂，倡導合作而非對抗。中方將秉持共商共建共享的全球治理觀，同聯合國及各方加強協調溝通，一道落實好全球治理倡議，推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。

