王毅介紹上合峰會八大成果 稱將指引人類前進方向

上海合作組織（上合組織）天津峰會1日落幕後，大陸外交部長王毅表示，這是上合組織迄今規模最大的一次峰會，取得了八大成果，是成果最為豐碩的一次峰會，也是指引人類前進方向的一次峰會。

根據大陸外交部官網1日深夜發布的新聞稿，王毅在上合組織天津峰會結束後與上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫共同主持記者會。

王毅說，上合組織是首個以中國城市命名、中國參與創建、並將總部設在中國的國際組織。成立24年來，今天的上合組織已經發展為由27個國家組成的大家庭，地域範圍橫跨亞、歐、非三大洲，人口總數將近世界一半，經濟總量占全球四分之一，已成為當今世界人口最多、幅員最廣、最具發展潛力的區域合作組織。

王毅並介紹本屆峰會取得的八大成果：

一、制定了上合組織未來10年發展戰略。成員國將遵循「上海精神」，堅持互利合作、相互成就，為構建多極世界作出更多貢獻；

二、發出了捍衛二戰勝利成果的聲音。峰會發表專題聲明，呼籲國際社會以史為鑒，堅持正確二戰史觀，維護以聯合國為核心的國際體系；

三、表明了支持多邊貿易體制的立場。峰會發表聲明支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，呼籲消除違反世貿組織規則的單邊行徑；

四、落地了「四個安全中心」。成員國領導人簽署協定，宣布成立上合組織應對安全威脅與挑戰綜合中心及其信息安全中心、打擊跨國有組織犯罪中心，以及上合組織禁毒中心；

五、做出了成立上合組織開發銀行的政治決定。上合組織將啟動這一進程，歐亞地區將增加一個多邊合作的新平台，將促進上合組織國家基礎設施建設和經濟社會的發展；

六、設立了6個務實合作平台。中方將成立中國—上合組織能源、綠色產業、數字經濟三大合作平台，以及科技創新、高等教育、職業技術教育三大合作中心。

七、制定了6項高質量發展行動計劃。峰會發表關於促進能源可持續發展、綠色產業、數位經濟、人工智能、科技創新合作5份聲明，加上正在積極推進的中國—上合組織國家經貿合作高質量發展行動計劃；

八、推動上合組織改革實現新的突破。天津峰會決定將上合組織觀察員國和對話夥伴合併為統一的「上合組織夥伴」。峰會還決定接收寮國為夥伴，上合組織成員增至27個。