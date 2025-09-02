快訊

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

解聘爭議／不滿被台大解聘 法律教授與校方纏訟10年

蘋果續推運動耳機！全新Beats Powerbeats Fit今秋登場 橘色外觀超亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

中共明日閱兵 天安門城樓將首現中俄朝領導人同框畫面

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共3日於天安門廣場舉行大閱兵，天安門城樓將出現中俄朝領袖首次同框的歷史性畫面。（歐新社、路透）
中共3日於天安門廣場舉行大閱兵，天安門城樓將出現中俄朝領袖首次同框的歷史性畫面。（歐新社、路透）

中共3日將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式，預計會有約25國領導人出席。香港星島日報指出，這是北韓領導人金正恩自2019年1月以來首次訪問北京，也是朝鮮最高領導人66年首次參加中國閱兵，更是他首次出席大型多邊外交活動，而天安門城樓也將出現中俄朝領袖首次同框的畫面。

報導稱，專家分析，金正恩期盼透過此次行程與平壤兩大盟友—中國、俄羅斯邁向「正式化」關係，並進一步在國際舞台扮演更重要的角色。美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛認為，北京正運用「中俄朝同框」效應力抗來自美國和西方的壓力，包括美國對中國掀起的貿易戰、關稅戰，以及西方對俄羅斯實施的制裁措施。

前美國中央情報局分析家、地緣政治風險顧問金洙認為，金正恩與俄羅斯總統普亭出席閱兵式，「對外正式展現中國、俄羅斯及北韓的三邊關係」。

金洙說：「還有什麼比這個場合這更能給全世界，尤其是美國、日本及南韓一個視覺訊號，表明這將是美日韓即將要面對的三邊聯盟？」

星島日報指出，擁核的北韓與俄羅斯本來就是傳統盟友，俄烏戰爭爆發後，兩國關係更加緊密，金正恩甚至調度武器和數千名軍人支援俄羅斯作戰。

金洙指出：「這不僅讓金正恩實際上贏得普亭好感，還強化了金正恩的國際地位。」她表示，透過與俄國強化軍事合作，金正恩得以「擺脫」北韓長期以來遭聯合國制裁，導致國家被孤立的情況。

不過，2020年冠病疫情爆發後，中朝往來大幅減少，雙方最高領導人也沒有再見面，兩國關係有所疏遠。

上海政法學院政治學教授倪樂雄向星島日報分析，金正恩此次參加九三閱兵，旨在平衡與中俄兩國的關係。他指出，當前俄羅斯深陷烏克蘭危機，北韓各方面的發展都離不開中國的支持，也有必要拉近同老朋友中國的關係，以維護自身的戰略利益。

首爾北韓大學院大學校長梁茂進則告訴法新社，金正恩此行「意味他想在擴大接觸莫斯科後，再次改善平壤與北京的關係」。

韓聯社引述朝鮮中央廣播電台2日報導，金正恩1日搭乘專列從平壤啟程前往中國，其專列已於今日凌晨跨越朝中邊界。推測金正恩搭乘的列車是經連接新義州和丹東的鴨綠江鐵橋（中朝友誼橋）入境中國，預計今天將抵達北京。

關係 金正恩 俄羅斯

延伸閱讀

金正恩今晚乘豪華專列赴北京 丹東至北京列車停運

北京93閱兵 金正恩、普亭傳坐習近平左右

不只同台亮相！出席陸九三閱兵 傳金正恩、普亭成「左右護法」坐習近平身旁

北韓舉行弔念儀式 金正恩會見俄烏戰爭殉職官兵家屬

相關新聞

中共明日閱兵 天安門城樓將首現中俄朝領導人同框畫面

中共3日將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式，預計會有約25國領導人出席。香港星島日報指出，這...

上合峰會設開發銀行 反單邊制裁

美國總統川普重回白宮後，帶給國際政經局勢不少變化之際，上海合作組織峰會昨日在天津登場，決定建立「上合組織開發銀行」。大陸...

上合峰會／習、普、莫互動熱絡 眼神藏玄機

上海合作組織天津峰會昨日上午開幕，來自廿多個國家地區的領導人齊聚，領導人間的互動成為看點。而作為東道主的大陸國家主席習近...

上合峰會／莫迪會普亭 盼俄烏戰爭盡快落幕

俄羅斯總統普亭昨在上海合作組織峰會說，他八月會晤美國總統川普時，已就俄烏終戰與川普達成幾項「理解」，但並未透露是否同意在...

【專家之眼】2025 北京九三閱兵的多重意義

今年9月3日，北京舉行了「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80周年」閱兵大典。這場閱兵不僅是一場軍事儀式，更是一...

王毅：少數國家壟斷全球治理的狀況不應再繼續

美國總統川普對全球祭出高額關稅後，上海合作組織峰會於1日登場，20多位國家地區的領導人齊聚天津。大陸外交部長王毅稱，大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。