中共明日閱兵 天安門城樓將首現中俄朝領導人同框畫面

中共3日將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式，預計會有約25國領導人出席。香港星島日報指出，這是北韓領導人金正恩自2019年1月以來首次訪問北京，也是朝鮮最高領導人66年首次參加中國閱兵，更是他首次出席大型多邊外交活動，而天安門城樓也將出現中俄朝領袖首次同框的畫面。

報導稱，專家分析，金正恩期盼透過此次行程與平壤兩大盟友—中國、俄羅斯邁向「正式化」關係，並進一步在國際舞台扮演更重要的角色。美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛認為，北京正運用「中俄朝同框」效應力抗來自美國和西方的壓力，包括美國對中國掀起的貿易戰、關稅戰，以及西方對俄羅斯實施的制裁措施。

前美國中央情報局分析家、地緣政治風險顧問金洙認為，金正恩與俄羅斯總統普亭出席閱兵式，「對外正式展現中國、俄羅斯及北韓的三邊關係」。

金洙說：「還有什麼比這個場合這更能給全世界，尤其是美國、日本及南韓一個視覺訊號，表明這將是美日韓即將要面對的三邊聯盟？」

星島日報指出，擁核的北韓與俄羅斯本來就是傳統盟友，俄烏戰爭爆發後，兩國關係更加緊密，金正恩甚至調度武器和數千名軍人支援俄羅斯作戰。

金洙指出：「這不僅讓金正恩實際上贏得普亭好感，還強化了金正恩的國際地位。」她表示，透過與俄國強化軍事合作，金正恩得以「擺脫」北韓長期以來遭聯合國制裁，導致國家被孤立的情況。

不過，2020年冠病疫情爆發後，中朝往來大幅減少，雙方最高領導人也沒有再見面，兩國關係有所疏遠。

上海政法學院政治學教授倪樂雄向星島日報分析，金正恩此次參加九三閱兵，旨在平衡與中俄兩國的關係。他指出，當前俄羅斯深陷烏克蘭危機，北韓各方面的發展都離不開中國的支持，也有必要拉近同老朋友中國的關係，以維護自身的戰略利益。

首爾北韓大學院大學校長梁茂進則告訴法新社，金正恩此行「意味他想在擴大接觸莫斯科後，再次改善平壤與北京的關係」。

韓聯社引述朝鮮中央廣播電台2日報導，金正恩1日搭乘專列從平壤啟程前往中國，其專列已於今日凌晨跨越朝中邊界。推測金正恩搭乘的列車是經連接新義州和丹東的鴨綠江鐵橋（中朝友誼橋）入境中國，預計今天將抵達北京。