上合峰會宣言未提俄烏戰爭 烏克蘭：俄外交失敗

中央社／ 基輔1日綜合外電報導

烏克蘭外交部今天表示，上海合作組織（SCO）峰會宣言未提及俄羅斯對烏克蘭的戰爭，顯示俄國外交行動失敗。

上海合作組織8月31日至9月1日在天津召開峰會，與會領袖簽署天津宣言。上合組織10個成員國包括俄羅斯、白俄羅斯、中國、印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克與烏茲別克。

烏克蘭外交部今天發出聲明說，天津宣言未提及俄烏戰爭，值得關注，「如此重要的文件未提及歐洲自二次世界大戰以來最大規模的侵略戰爭，卻提到世界上其他多起戰爭、恐怖攻擊和事件，令人訝異」。

聲明還說，上合組織峰會宣言中沒有提及俄烏戰爭，顯示俄國外交行動失敗，並稱克里姆林宮力圖將國際社會描繪成在俄侵烏一事的評估上存在分歧，並強加「歐洲與北美以外的國家在俄烏戰爭起因、後果及終戰方式方面對俄持正面看法」的論述，但卻再次受挫。

烏克蘭外交部重申立場說，所有愛好和平的國家在評估俄侵烏一事時必須遵守國際法和聯合國憲章規範，「鑒於中國在國際地緣政治中的重要角色，我方將歡迎北京基於對聯合國憲章的尊重，在促進烏克蘭和平方面扮演更積極的角色」。

烏克蘭 外交部 俄烏戰爭

