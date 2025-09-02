傳出席北京93閱兵 洪秀柱今說明

中共明天將舉行抗戰勝利八十年閱兵，傳出國民黨前主席洪秀柱、前秘書長李乾龍及國民黨中常委何鷹鹭等人擬出席。不過，李乾龍昨表示，有收到邀請，因身體因素不克前往；洪秀柱今天對外說明。

紀念抗戰勝利暨台灣光復八十周年，國民黨主席朱立倫昨率副主席及中央黨務主管赴國民革命忠烈祠致敬。對於陸委會不斷示警，國人勿配合參與中共相關活動。朱立倫表示，抗戰是中華民國政府、國民黨所領導，這是很清楚的事實，對於兩岸相關訪問，一定要遵守法律；在法律規範下，不用去禁止任何的個人，但只要從事過相關重要公職者，一定要遵守相關法律。

針對媒體報導有我方人士擬出席北京閱兵，陸委會副主委沈有忠昨回應，國安單位確實有掌握到一些情況，也已提前預警。既然閱兵並不有助於兩岸和平氣氛，也無助於全球民主團結，呼籲國人不要去參加；如果還是有國人不聽勸阻去參加，「我們就是依個案進行處理」，包含是否有現役政府官員，或者退役但涉國家機密，或十一職等以上公務人員，都將按規定辦理。

若藝人配合中共閱兵轉發貼文是否會遭罰，沈有忠說，陸委會在九月三日前協同文化部公布調查報告，就是希望藝人知道去參加或配合中共黨政軍宣傳活動的嚴重性，希望藝人不要再淪為中共統戰工具跟樣板。如果仍有藝人持續發布矮化國家主權，或者唱和武力行為言論，並配合中共黨政軍的合作行為，將來會按個案逐一裁處。

朱立倫昨赴忠烈祠致敬時強調，抗戰是中華民國政府領導，是中國國民黨領導，是蔣中正委員長領導，歷史絕不容扭曲。他特別向忠烈祠所有先烈致敬，尤其是對抗戰期間犧牲奉獻的三百多萬國軍將士表達最崇敬敬意，他們捍衛中華民國，守護所有國人，大家應永遠感念緬懷。