93閱兵／金正恩搭專列 預計今抵北京

聯合報／ 記者陳宥菘賴錦宏／綜合報導

北韓領導人金正恩將出席中共九三閱兵，韓聯社昨引述北韓消息人士報導，金正恩昨日下午已搭乘專列從平壤啟程赴陸，預計當晚越過兩國邊境，並於今日抵達北京

韓媒News1也引述多名北韓消息人士表示，金正恩已在昨日下午動身赴陸。金正恩專列最高時速為六十公里，平壤至北京的火車車程為十六至廿小時。金正恩要在一日啟程出發才能在紀念活動前一天抵達北京。

報導稱，金正恩的專列從平壤出發，可能從西北邊境地區新義州進入中國大陸丹東，再經瀋陽、天津，最後抵達北京。這與金正恩二○一九年一月訪陸時的路線相同，預計此次訪問也會考慮到這項已證實的安全性。

按此路線，列車從平壤至新義州路段約二二五公里，抵朝中邊境後，通過鴨綠江上的中朝友誼橋入境大陸丹東，再行駛一一三三公里至北京，總行程達一千三百多公里。

日本共同社稱，中朝友誼橋周圍昨已設置圍欄，阻擋人員靠近，可能是因金正恩專列將通過而加強警戒。

金正恩曾四度訪陸，其中二○一八年三月和二○一九年一月乘坐專列，二○一八年五月和同年六月則乘專機「蒼鷹一號」，但專機被指已經陳舊。

北京 抗戰 閱兵式 金正恩

