上合峰會／習、普、莫互動熱絡 眼神藏玄機

上海合作組織天津峰會昨日上午開幕，來自廿多個國家地區的領導人齊聚，領導人間的互動成為看點。而作為東道主的大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪兩度在鏡頭前熱絡交談，成為峰會相當醒目的一景。

在峰會開幕前，各國領導人依次走紅毯進入會場，由普亭壓軸，隨後進行大合照。習近平、普亭、莫迪三人，在合照前後兩度進行熱絡的對話，以現場觀察，互動時間加起來超過一分半鐘。其中合影結束後習近平先與身旁的普亭邊走邊說話，莫迪則跨出步伐和兩人攀談，湊上前的一刻，與習近平有相當特別的眼神交流。但現場記者相隔甚遠，無法聽到三人談話細節。

此外，普亭進場時，與莫迪非常親密地擁抱和牽手，兩人昨日也舉行雙邊會晤，莫迪甚至搭上普亭的座車前往會晤地點，可見兩人關係熱度頗高。莫迪事後在Ｘ上貼文指出，雙方探討了深化貿易、航太、安全等各領域合作的途徑，並就和平解決烏克蘭衝突等交換意見。

整場峰會，習、普、莫三位都有收穫，習近平藉由「上合+」峰會拋出「全球治理倡議」，按照王毅昨晚的說法，得到與會領導人們的「歡迎和支持」；而普亭則藉由峰會跟多國領袖會晤通報俄美峰會結果，在國際場合廣泛闡述俄國主張，亦有藉此突破國際制裁封鎖的意味；至於莫迪，在遭遇美方高額關稅後，也藉峰會與多國領袖面對面討論經貿合作，尤其在美中之間斟酌印度籌碼。

這次峰會拋出許多新舉措，未來尤為值得關注新決議設立的「上合組織開發銀行」究竟如何落實。此外，上合組織新設的四個中心「落戶」在三個中亞國家，仍凸顯中亞在上合的中心地位。