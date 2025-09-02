上合峰會／莫迪會普亭 盼俄烏戰爭盡快落幕

俄羅斯總統普亭昨在上海合作組織峰會說，他八月會晤美國總統川普時，已就俄烏終戰與川普達成幾項「理解」，但並未透露是否同意在川普斡旋下與烏克蘭總統澤倫斯基和談。印度總理莫迪昨與普亭會晤時，向普亭表示各界希望俄烏戰爭盡快落幕。

大陸和印度是俄國原油最大買家，西方批評兩國是在支持俄國受戰爭衝擊的經濟。川普已就印度購買俄油，將印度輸美商品關稅稅率升至百分之五十，但沒跡象顯示中印將停止購買。路透昨報導，在上合峰會場邊，莫迪攜手普亭走向大陸國家主席習近平，三人有說有笑。

普亭在峰會重申，戰爭起因是西方在基輔支持並激起政變，強調若要達成和平協議，必須先消除衝突根源。他說，西方試圖將烏克蘭納入北約，這對俄國安全構成直接威脅。

普亭向上合組織成員說明八月十五日阿拉斯加「雙普會」成果，期望相關共識能為烏克蘭和平開啟道路。他也說，聯合國的原則至今依然正確且不可動搖，而上合組織是推動真正多邊主義的重要引擎，直言歐洲中心與歐洲–大西洋模式已過時，俄國重視中國、印度及其他戰略夥伴為推動烏克蘭危機解決所提出的努力與方案。

普亭昨也與莫迪舉行雙邊會議，普亭稱莫迪為親愛的總理與友人，表示俄印數十年來維持特殊、友好且信任的關係，是未來兩國關係發展基礎。

莫迪則說，印俄即使在最艱難時刻都並肩而行，雙方緊密合作對於兩國人民、全球和平穩定與繁榮都很重要。莫迪強調必須加速讓俄烏戰爭落幕，並找到持久和平的方式，他並當面邀請普亭訪問印度。

普亭也與土耳其總統厄多安會面，讚揚土耳其嘗試調解烏克蘭戰事所付出的努力。普亭表示，相信未來還是需要土耳其發揮特殊作用。

普亭說，在土耳其伊斯坦堡舉行的三輪俄烏談判，已在人道事務方面取得若干進展。路透報導，厄多安告訴普亭，土耳其致力為烏克蘭戰爭尋求公正且持久的解決方案。