上海合作組織設開發銀行 習近平峰會拋出全球治理倡議

經濟日報／ 特派記者廖士鋒／天津1日電
大陸國家主席習近平（前排中）和夫人彭麗媛（右11）在天津梅江會展中心舉行宴會，歡迎赴陸出席2025年上海合作組織峰會的國際貴賓。（新華社）
大陸國家主席習近平（前排中）和夫人彭麗媛（右11）在天津梅江會展中心舉行宴會，歡迎赴陸出席2025年上海合作組織峰會的國際貴賓。（新華社）

美國總統川普回任後，帶給國際政經局勢不少變化，值此之際，上海合作組織（上合組織）天津峰會昨（1）日正式登場，決定建立「上合組織開發銀行」。峰會也發表「天津宣言」以及「關於支持多邊貿易體制的聲明」等廿餘份文件。

上合組織目前有26國參與（10個成員國、2個觀察國、14個對話夥伴）、在50多個領域展開合作、經濟總量接近30兆美元，為覆蓋全球面積最廣、人口最多的綜合性區域合作組織，國際影響力日益增強。

峰會昨日上午十點半登場，大陸國家主席習近平喊話持續推進上海合作組織改革，加強資源投入和能力建設，把促進地區和平穩定和發展繁榮的責任共同扛在肩上。國際學者普遍認為，在全球貿易保護主義抬頭的背景下，上合組織內部的經貿往來愈發重要。

隨後峰會決定成立「上合組織開發銀行」以及設立四個中心，並新增寮國為上合對話夥伴。

俄羅斯衛星通訊社指，俄國總統普亭在峰會上表示支持成員國發行聯合債券，在上合組織內建立自己的支付結算和託管基礎設施，並成立聯合投資項目銀行，使上合組織免受外部環境影響。

習近平在會中並拋出「全球治理倡議」，現場並說，這是他繼全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議後提出的最新倡議。他解釋，新倡議包含「奉行主權平等」、「遵守國際法治」等內涵，其中尤其有提升發展中國家的代表性和發言權。

上海 習近平 衛星通訊

延伸閱讀

習近平首提「全球治理倡議」 聲稱要遵守國際法治

普亭莫迪牽手亮相上合 與習近平親密交談

上合峰會／習設宴迎貴賓 盼開啟「充滿希望新旅程」

北京93閱兵 金正恩、普亭傳坐習近平左右

相關新聞

上合峰會設開發銀行 反單邊制裁

美國總統川普重回白宮後，帶給國際政經局勢不少變化之際，上海合作組織峰會昨日在天津登場，決定建立「上合組織開發銀行」。大陸...

上合峰會／習、普、莫互動熱絡 眼神藏玄機

上海合作組織天津峰會昨日上午開幕，來自廿多個國家地區的領導人齊聚，領導人間的互動成為看點。而作為東道主的大陸國家主席習近...

上合峰會／莫迪會普亭 盼俄烏戰爭盡快落幕

俄羅斯總統普亭昨在上海合作組織峰會說，他八月會晤美國總統川普時，已就俄烏終戰與川普達成幾項「理解」，但並未透露是否同意在...

上海合作組織設開發銀行 習近平峰會拋出全球治理倡議

美國總統川普回任後，帶給國際政經局勢不少變化，值此之際，上海合作組織（上合組織）天津峰會昨（1）日正式登場，決定建立「上...

金正恩搭專列 預計2日抵北京…將出席93閱兵

北韓領導人金正恩將出席中共九三閱兵，韓聯社昨引述北韓消息人士報導，金正恩昨日下午已搭乘專列從平壤啟程赴陸，預計當晚越過兩...

傳出席北京93閱兵 洪秀柱2日說明

中共明天將舉行抗戰勝利八十年閱兵，傳出國民黨前主席洪秀柱、前秘書長李乾龍及國民黨中常委何鷹鹭等人擬出席。不過，李乾龍昨表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。