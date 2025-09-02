上海合作組織設開發銀行 習近平峰會拋出全球治理倡議

美國總統川普回任後，帶給國際政經局勢不少變化，值此之際，上海合作組織（上合組織）天津峰會昨（1）日正式登場，決定建立「上合組織開發銀行」。峰會也發表「天津宣言」以及「關於支持多邊貿易體制的聲明」等廿餘份文件。

上合組織目前有26國參與（10個成員國、2個觀察國、14個對話夥伴）、在50多個領域展開合作、經濟總量接近30兆美元，為覆蓋全球面積最廣、人口最多的綜合性區域合作組織，國際影響力日益增強。

峰會昨日上午十點半登場，大陸國家主席習近平喊話持續推進上海合作組織改革，加強資源投入和能力建設，把促進地區和平穩定和發展繁榮的責任共同扛在肩上。國際學者普遍認為，在全球貿易保護主義抬頭的背景下，上合組織內部的經貿往來愈發重要。

隨後峰會決定成立「上合組織開發銀行」以及設立四個中心，並新增寮國為上合對話夥伴。

俄羅斯衛星通訊社指，俄國總統普亭在峰會上表示支持成員國發行聯合債券，在上合組織內建立自己的支付結算和託管基礎設施，並成立聯合投資項目銀行，使上合組織免受外部環境影響。

習近平在會中並拋出「全球治理倡議」，現場並說，這是他繼全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議後提出的最新倡議。他解釋，新倡議包含「奉行主權平等」、「遵守國際法治」等內涵，其中尤其有提升發展中國家的代表性和發言權。