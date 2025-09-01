中共九三閱兵在即 學者：留意同時對台進行聯合戰備警巡

中共將舉行九三閱兵，學者提醒，這次中共閱兵雖以北部戰區、中部戰區的力量為主，但東部戰區、南部戰區仍有餘力對台灣進行聯合戰備警巡，或在南海有些行動，不能忽略台海跟南海的安全。

因應中共9月3日將在北京天安門廣場舉行「抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」活動，中華亞太菁英交流協會1日下午舉辦「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會，邀請國際政治、歷史、軍事等領域專家學者作出預判及分析。

從軍事層面看，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，這次閱兵展示的裝備如「鷹擊」飛彈，是否可以連結到解放軍的A2/AD（反介入／區域拒止）戰略，展出的裝甲部隊是否加裝反無人機裝備，展現因應俄烏戰爭之後學習的經驗教訓等，以及去年解放軍重整指揮體系後的軍改成效等，都可以密切觀察。

林穎佑提醒，這次中共閱兵以北部戰區、中部戰區的力量為主，東部戰區、南部戰區不太可能拉到天安門去閱兵，因此其海空部隊依然保留著實力，這段時間內會不會同時有聯合戰備警巡，或在南海有些行動，「觀察北京閱兵也不能夠忽略台海跟南海的安全」。

此外，林穎佑說，閱兵代表習近平對軍權的掌握性，固然黨指揮槍，但槍桿子出政權，掌握中國，最重要的是掌握解放軍。他也提到，近一段時間共軍高層有許多人事變化，可利用這次閱兵觀察哪些高層、將領「又不見了？誰又重新出現？」。

從國際角度看，中研院歐美所研究員林正義指出，大陸利用上海合作組織峰會與九三閱兵相結合，壯大外國領導人出席閱兵陣容，所呈現出的是一個分裂的世界裡，有兩個地緣政治的陣營，分別是以美國為主的西方國家缺席，以中國為主的全球南方出席，彼此互不對盤。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛指出，大陸九三閱兵是一個全面性的組合拳，對台灣、第一島鏈國家、西方民主同盟國家，甚至對全球有關「一中」話語權都有影響。對台方面，則結合法律、歷史、國際論述等戰略，除了消滅中華民國台灣的國際人格、掌握並扭曲歷史話語權，也某種程度挑動了台灣內部對歷史詮釋或認知的對立。

王智盛提到，大陸紀念抗戰結束的原因，是因為其等同紀念台灣脫離日本、回歸祖國。他推測10月25日大陸針對台灣光復的紀念規格「只高不低」，「九三閱兵只是開始，真正的高潮會在台灣光復」。他認為，大陸利用「三個80年」（對日抗戰80周年、台灣光復80周年、聯合國成立80周年）的操作會像是漏斗一樣，從九三閱兵全面式的紀念，最後完全是針對台灣的做法，製造台灣的對立和撕裂。