影／國籍工作船地貌探測絞網…遭陸漁船圍困索賠 海巡護航拖回金門

一艘由中華電信委託進行地貌探測作業的國籍工作船，昨日深夜10時58分在金門料羅港東南方海域作業時，意外與大陸漁船發生絞網，不僅失去動力，還遭對方圍困索賠，海巡署獲報後，立刻派遣巡防艇前往處理，協助雙方和平解決絞網糾紛，並將工作船拖回料羅港。

據了解，這艘工作船係由中華電信委託「全球測繪科技股份有限公司」前往金門海域進行地貌探測過程時，因不慎與大陸漁船發生絞網。雖事發地點位處料羅東南8.3浬之限制水域範圍外，海巡署基於保護國籍船舶安全，迅速派遣巡防艇抵達現場。

航程中同時偵獲自廈門高速航出的中國海警船朝事發地點前進，顯然大陸漁船亦向中國海警報案，海巡署巡防艇立即採取必要戒護措施，待國籍工作船與「閩O漁XX228」及「閩O漁XX858」等兩艘大陸漁船協商達成和解後，透過無線電對駛近現場的中國海警船表示，「案屬船舶海事糾紛，雙方已達成民事和解，請其勿對我船舶進行任何干擾」。

全案經巡防艇確認雙方已簽立和解書且無人員受傷後，即由我PP-10083艇將水平星號工作船安全拖返料羅港，航程中未受中國海警干擾。

金馬澎分署強調，事發海域位於禁限制水域外，海巡署本於保護國籍船舶及維護海上秩序的立場，積極協處本案。也再次呼籲國人，若在海上遭遇危急狀況，務必立即撥打「118」專線，海巡將在第一時間伸出援手，確保生命財產安全。