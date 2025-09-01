韓媒：金正恩搭專列出發出席中國閱兵 沿途列車停駛

韓聯社引述北韓消息人士透露，將出席9月3日北京閱兵的北韓領導人金正恩，今天下午已搭乘專列從平壤啟程，預計今晚將穿越國界進入中國，明天抵達北京。而配合金正恩專列行駛，今明兩天從遼寧丹東開往北京的部分列車被迫停駛。

金正恩這次是擔任北韓領導人以來第5次訪問中國，前4次則集中在2018年3月至2019年1月間的短短10個月內。根據報導，金正恩其中2次也是搭乘專列前往中國，另2次則搭乘專機。

丹東位在鴨綠江畔，與北韓僅一江之隔，是中國進出北韓的門戶。韓聯社稍早報導，丹東市境內的飯店日前已不接受外國人訂房，加上1、2日從丹東開往北京的部分列車已告停駛，證明金正恩將搭乘專列出席北京閱兵。

報導提到，從平壤至北京的火車車程需要20至24個小時，因此金正恩若要搭乘專列出席3日的北京閱兵，必須在今天出發才來得及抵達北京。

金正恩這次出席北京閱兵頗受全球矚目，聚焦程度更高於也將出席閱兵的俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）。屆時，金正恩、普亭及中國國家主席習近平之間的互動，將成為外界關注焦點。