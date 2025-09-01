軍事秀肌肉 大陸九三閱兵將展示哪些武器？

法新社報導稱，軍事專家一直在分析社交媒體上最近幾次閱兵式排練的照片和錄像。這些照片和視頻展示了反艦導彈、尖端無人潛艇、反導系統以及更多可能於9月3日在北京天安門廣場亮相的軍事科技成果。

儘管官方對周三將展示的武器清單保密，但許多軍事愛好者已經發現了一些重要的新型武器系統，包括傳聞中的巨型激光武器。

排練中亮相的有四款新型反艦導彈：YJ-15、YJ-17、YJ-19和YJ-20。「YJ」是「鷹擊」的縮寫。這些導彈可以從艦艇或飛機上發射，旨在對大型艦艇造成致命打擊。鷹擊-17、鷹擊-19和鷹擊-20可採用高超音速飛行，這意味著它們的飛行速度至少是音速的五倍。世界各國的閱兵儀式：紀念革命或展示獨裁

無人潛艇、衛星獵手

軍事評論員、曾執教於解放軍第二炮兵工程學院（現火箭軍工程大學）的宋忠平在談到台灣海峽和南海的緊張局勢時告訴法新社：「中國必須發展強大的反艦和反航母能力，以防止美國對中國國家安全構成嚴重威脅。」

彩排期間，人們還看到兩艘新型超大型魚雷形無人潛航器。據海軍新聞網站Naval News報導，第一艘編號為「AJX002」的無人潛航器長18至20米。第二艘則隱藏在防水布下。

報導稱，盡管中國在水面艦艇力量方面仍落後於美國，但擁有世界上最大的「超大型無人潛航器」（XLUUV）項目——至少有五種型號已下水。

紅旗-29陸基中段反導系統則仍帶有神秘色彩。一些中國分析人士將其描述為「衛星獵手」，稱它能夠攔截在500公裡高空、位於大氣層外的導彈以及低軌道衛星。

該系統安裝在輪式車輛上，配備兩個導彈發射箱，每個發射箱直徑約1.5米。其性能使其成為中國迄今為止最先進的攔截系統，也是世界上最強大的攔截系統之一。

軍備「重大升級」

據《南華早報》報導，一輛車身塗著迷彩，外覆防水布的巨大的車輛上，可能是一種能夠使用強力激光擊落導彈和無人機的防禦系統。與中國軍方有關聯的X帳號「趙大帥」聲稱，這是「世界上最強大的激光防空系統」。

能夠攜帶核彈頭的洲際彈道導彈，預計將在此次閱兵式上佔據顯著位置。分析人士宋忠平告訴法新社，核武器與閱兵式上展示的其他武器一樣，「將有助於提升中美之間的軍事力量平衡」。

引人注目的還有新一代軍用車輛，尤其是一款新型坦克——其規格略小於99A型主戰坦克。據報導99A型坦克自2011年起服役。

如果這款坦克以及9月3日展出的其他裝備確實如中國所聲稱的那樣，是國產並已服役，那麼中國軍隊「相比世界其他主要先進軍隊，已經歷了一次重大升級」，新加坡南洋理工大學研究中國軍事的教授詹姆斯·查爾（James Char）表示。「然而，我們無法在這種儀式性（而非作戰性）的環境下評估所有武器裝備的實際能力」，他接著補充道。

