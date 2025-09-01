快訊

連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

中俄印領導人亮相上合峰會 北京彰顯地區核心地位

德國之聲／ 德國之聲
9月1日，上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議在天津舉行。上海合作組織成員國領導人共同見證上海合作組織應對安全威脅與挑戰綜合中心、打擊跨國有組織犯罪中心、信息安全中心、禁毒中心揭牌。 中新社
9月1日，上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議在天津舉行。上海合作組織成員國領導人共同見證上海合作組織應對安全威脅與挑戰綜合中心、打擊跨國有組織犯罪中心、信息安全中心、禁毒中心揭牌。 中新社

中國國家主席習近平周一（9月1日）在天津上合峰會發言時，抨擊國際秩序中的「霸凌行徑」，並借此次峰會強調北京在地區事務中的重要影響力。

習近平表示，當前的國際局勢正變得「更加混亂和糾結」。他同時批評「某些國家」的霸凌行徑——這被視為暗示美國。他說：「展望未來，世界動蕩變革，我們仍須遵循上海精神，腳踏實地砥礪奮進，更好發揮組織功能。」

包括普亭、盧卡申科和印度總理莫迪在內的十國領導人提前抵達天津，在紅地毯上亮相並合影留念。有視頻畫面顯示，習近平、普亭和莫迪三人正在交談，身旁配有各自的隨行翻譯。

上合組織成員包括中國、印度、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦以及白俄羅斯。該組織倡導「非西方模式」的合作，旨在為傳統國際聯盟之外提供另一種選擇。

8月31日開啟的天津上合組織峰會是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會。與會國包括上合組織10個成員國、阿富汗、蒙古兩個觀察員國以及14個對話伙伴，總共26個國家。9月3日，北京將舉行大型閱兵活動，紀念二戰結束80周年。

習近平與白俄羅斯總統盧卡申科、印度總理莫迪等領導人舉行了一系列雙邊會談。莫迪表示，印度願在「相互信任、互利互惠且相互體諒」的基礎上推進雙邊關係。法新社指出，在美國前總統川普施加貿易關稅壓力下，中印兩國關系進一步改善。

此次中國之行，俄羅斯總統普亭隨行團隊包括高級政要及商界代表。印度總理與普亭周一在峰會間隙會晤，此次會面凸顯兩國關系的加深。美聯社指出，兩人討論重點包括地區穩定、雙邊貿易以及能源合作。據普京外交顧問烏沙科夫稱，普京計劃於12月赴印度，出席第23屆印俄年度峰會。據俄羅斯官方媒體報導，會談正式開始前，普亭與莫迪在一輛俄羅斯高端國產豪華車中單獨交談近一小時。此次會晤引起外界關注，因為不久之前，美國總統川普對印度進口商品加征25%額外關稅，使總關稅達到50%，以回應印度繼續購買廉價俄羅斯石油。

本次峰會也是特朗普重返白宮後的首次上合峰會。天津街頭懸掛的宣傳海報用中俄文書寫「互利共贏」、「平等」等字樣。多位與會領導人將於周三在北京觀看閱兵儀式，朝鮮領導人金正恩亦將出席。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

普亭 莫迪 川普 習近平

延伸閱讀

莫迪與普亭會晤 盼俄烏戰爭盡快結束

普亭莫迪牽手亮相上合 與習近平親密交談

上合峰會／中派高層級迎普亭 網酸：戰爭販子應抓起來

北京93閱兵 金正恩、普亭傳坐習近平左右

相關新聞

影／國籍工作船地貌探測絞網…遭陸漁船圍困索賠 海巡護航拖回金門

一艘由中華電信委託進行地貌探測作業的國籍工作船，昨日深夜10時58分在金門料羅港東南方海域作業時，意外與大陸漁船發生絞網...

軍事秀肌肉 大陸九三閱兵將展示哪些武器？

法新社報導稱，軍事專家一直在分析社交媒體上最近幾次閱兵式排練的照片和錄像。這些照片和視頻展示了反艦導彈、尖端無人潛艇、反導系統以及更多可能於9月3日在北京天安門廣場亮相的軍事科技成果。

習近平首提「全球治理倡議」 聲稱要遵守國際法治

中國國家主席習近平今天在上合峰會首度提出他的「全球治理倡議」主張，其中聲稱要「遵守國際法治」，並指要與各國一同推動構建更...

中俄朝伊齊聚九三閱兵 陸委會：80年前軍國主義法西斯的翻版

中共9月3日將舉行閱兵，中俄朝及伊朗等元首將同台。陸委會副主委沈有忠1日在一場座談會上表示，中共閱兵訴求民族主義的偉大復...

印尼總統取消出席上合峰會 陸外交部：理解並尊重

大陸外交部發言人郭嘉昆9月1日表示，中方注意到印尼國內局勢的變化，並相信在普拉伯沃總統領導下，印尼政府能夠妥善處置，盡快...

中共九三閱兵 分析：習近平展現對軍隊掌控

中共九三閱兵在即。學者認為，中共總書記習近平希望透過閱兵展示他對軍隊的牢牢掌控，並且也希望藉由紀念抗戰搶奪話語權，台灣要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。