中俄印領導人亮相上合峰會 北京彰顯地區核心地位

中國國家主席習近平周一（9月1日）在天津上合峰會發言時，抨擊國際秩序中的「霸凌行徑」，並借此次峰會強調北京在地區事務中的重要影響力。

習近平表示，當前的國際局勢正變得「更加混亂和糾結」。他同時批評「某些國家」的霸凌行徑——這被視為暗示美國。他說：「展望未來，世界動蕩變革，我們仍須遵循上海精神，腳踏實地砥礪奮進，更好發揮組織功能。」

包括普亭、盧卡申科和印度總理莫迪在內的十國領導人提前抵達天津，在紅地毯上亮相並合影留念。有視頻畫面顯示，習近平、普亭和莫迪三人正在交談，身旁配有各自的隨行翻譯。

上合組織成員包括中國、印度、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦以及白俄羅斯。該組織倡導「非西方模式」的合作，旨在為傳統國際聯盟之外提供另一種選擇。

8月31日開啟的天津上合組織峰會是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會。與會國包括上合組織10個成員國、阿富汗、蒙古兩個觀察員國以及14個對話伙伴，總共26個國家。9月3日，北京將舉行大型閱兵活動，紀念二戰結束80周年。

習近平與白俄羅斯總統盧卡申科、印度總理莫迪等領導人舉行了一系列雙邊會談。莫迪表示，印度願在「相互信任、互利互惠且相互體諒」的基礎上推進雙邊關係。法新社指出，在美國前總統川普施加貿易關稅壓力下，中印兩國關系進一步改善。

此次中國之行，俄羅斯總統普亭隨行團隊包括高級政要及商界代表。印度總理與普亭周一在峰會間隙會晤，此次會面凸顯兩國關系的加深。美聯社指出，兩人討論重點包括地區穩定、雙邊貿易以及能源合作。據普京外交顧問烏沙科夫稱，普京計劃於12月赴印度，出席第23屆印俄年度峰會。據俄羅斯官方媒體報導，會談正式開始前，普亭與莫迪在一輛俄羅斯高端國產豪華車中單獨交談近一小時。此次會晤引起外界關注，因為不久之前，美國總統川普對印度進口商品加征25%額外關稅，使總關稅達到50%，以回應印度繼續購買廉價俄羅斯石油。

本次峰會也是特朗普重返白宮後的首次上合峰會。天津街頭懸掛的宣傳海報用中俄文書寫「互利共贏」、「平等」等字樣。多位與會領導人將於周三在北京觀看閱兵儀式，朝鮮領導人金正恩亦將出席。

