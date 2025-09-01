習近平首提「全球治理倡議」 聲稱要遵守國際法治

快訊

中央社／ 台北1日電
中國國家主席習近平今天在上合峰會首度提出他的「全球治理倡議」主張，其中聲稱要「遵守國際法治」，並指要與各國一同推動構建更加公正合理的全球治理體系。（歐新社）
中國國家主席習近平今天在上合峰會首度提出他的「全球治理倡議」主張，其中聲稱要「遵守國際法治」，並指要與各國一同推動構建更加公正合理的全球治理體系；他還說，上合成員國要旗幟鮮明反對霸權主義和強權政治，共同維護國際經貿秩序。

新華社報導，習近平下午在天津上合峰會的「上海合作組織+」會議發表演講時，提出這項「全球治理倡議」主張，內含奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向等5個要項。

習近平在提到「遵守國際法治」時說，要「全面、充分、完整」遵守聯合國憲章宗旨和原則等公認的國際關係基本準則，確保國際法和國際規則平等統一適用，不搞「雙標」（雙重標準），不將「少數國家的家規」強加於人。

他並針對「踐行多邊主義」說，要堅持「共商、共建、共享」的「全球治理觀」，加強團結協作，反對單邊主義，堅定維護聯合國地位和權威，確實發揮聯合國在全球治理中「不可替代的重要作用」。

除上述倡議外，習近平還說，上合成員國要繼續旗幟鮮明反對霸權主義和強權政治，踐行真正的多邊主義，擔當起「推動世界多極化」和「國際關係民主化」的「中流砥柱」。

他提到，中方支持上合組織與聯合國、東協、歐亞經濟聯盟、亞洲多邊安全合作組織等多邊機制擴大合作，共同維護國際經貿秩序，共同完善全球和區域治理。

習近平說，中方將成立中國－上合組織能源、綠色產業、數位經濟三大合作平台，以及科技創新、高等教育、職業技術教育三大合作中心，並在未來5年與上合組織其他國家一齊實施新增「千萬千瓦光伏（太陽能）」和「千萬千瓦風電」計劃。

他又說，中方願與各方共同建設好AI應用合作中心，共享AI發展紅利。並歡迎各方使用北斗衛星導航系統，邀請有條件的國家參與國際月球科研站建設。

