推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

中俄朝伊齊聚九三閱兵 陸委會：80年前軍國主義法西斯的翻版

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
中共9月3日將舉行閱兵，中俄朝及伊朗等元首將同台，陸委會副主委沈有忠1日在一場座談會上表示，這其實就是80年前軍國主義法西斯的翻版，然後中共說要紀念80年前的反法西斯，「令人感到莫大的諷刺」。記者陳宥菘／攝影
中共9月3日將舉行閱兵，中俄朝及伊朗等元首將同台，陸委會副主委沈有忠1日在一場座談會上表示，這其實就是80年前軍國主義法西斯的翻版，然後中共說要紀念80年前的反法西斯，「令人感到莫大的諷刺」。記者陳宥菘／攝影

中共9月3日將舉行閱兵，中俄朝及伊朗等元首將同台。陸委會副主委沈有忠1日在一場座談會上表示，中共閱兵訴求民族主義的偉大復興，和俄羅斯、北韓、伊朗等侵略者，所謂的「CRINK」軸心國站在一起，其實就是80年前軍國主義法西斯的翻版；然後中共說要紀念80年前的反法西斯，「令人感到莫大的諷刺」。

中華亞太菁英交流協會1日下午舉辦「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會，沈有忠出席並擔任主持人，他在開場致詞時作出上述表示。

沈有忠表示，今年是二次世界大戰結束80周年，也是中華民國政府領導全體軍民團結奮戰取得反侵略最終勝利80周年。當年的軸心國現在都成為了民主國家，享有真正的和平和繁榮，也重新得到世界的尊敬，證明唯有自由和民主才能帶給國家尊嚴、發展和國際社會的敬重，威權和侵略只會帶來殺戮與悲劇。

沈有忠表示，80年前的法西斯國家也都是以民族主義為口號，軍國主義對外擴張成為他們對外侵略的藉口，所以80年後的今天，中共依舊用民族主義復興作為口號實施軍國主義，然後說要紀念80年前的反法西斯，令人感到莫大的諷刺。

沈有忠指出，中共當下持續舉辦「三個80年」（對日抗戰80周年、台灣光復80周年、聯合國成立80周年）來宣傳「一中原則」，並搶奪國際話語權。尤其是即將在9月3號舉行的大閱兵，在歷史上、政治上、法律上都有其荒謬之處。

在歷史上，中共對抗戰毫無貢獻，只有利用戰爭來做大自己；在政治上，戰後的國際秩序跟國際價值的本質就是反侵略、建立民主和人權，而中共閱兵訴求民族主義的偉大復興，和俄羅斯、北韓、伊朗等侵略者，所謂的「軸心國」站在一起，其實就是80年前軍國主義法西斯的翻版。

在法律上，中共刻意在國際上面宣傳一中原則，錯誤的連接聯合國2758號決議文，乃至於提出所謂「國家繼承論」這種法律謬誤，企圖宣傳所謂「國際一中」的效果，但已有包含歐洲議會在內的民主友盟表達反對，且台灣民眾也絕不會認同。

沈有忠表示，中共93閱兵除了篡改史觀，也透過軍事強國的形象來強化在區域還有全球的話語權，藉由大閱兵和俄羅斯、伊朗、北韓等威權國家站在一起，形塑跟美歐民主陣營對抗的世界格局。

他提到，這次24個以國家元首出席閱兵的國家，他們在freedom house（自由之家）裡的評比剛好平均就是24分，而台灣是90幾分的民主成就。去參加93閱兵的這些國家，以習近平為核心塑造出來的就是新威權集團挑戰民主、挑戰國際秩序。

中共閱兵也有對內意涵。沈有忠說，中共用93閱兵來鼓吹民族主義，凝聚大陸內部信心，並轉移美中競爭、經濟衰退等等各式各樣的壓力。

中共 伊朗 俄羅斯

