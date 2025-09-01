印尼總統取消出席上合峰會 陸外交部：理解並尊重

大陸外交部發言人郭嘉昆9月1日表示，中方注意到印尼國內局勢的變化，並相信在普拉伯沃總統領導下，印尼政府能夠妥善處置，盡快恢復國內局勢的穩定。中方也希望印尼方面採取有效措施，確保中方在印尼的機構和人員的安全。

在九月一日大陸外交部例行記者會上，有記者提問：印尼雅加達等多地大規模示威遊行持續升級，造成傷亡。普拉伯沃總統已取消來華出席上合組織高峰會等活動，請問中方對此有何評論？

郭嘉昆說，中方瞭解並尊重印尼政府因國內需要作出有關來華安排的調整，歡迎蘇吉約諾外長作為普拉伯沃總統的代表，出席上海合作組織天津峰會和中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

近日，印尼雅加達等多個城市發生大規模示威遊行活動，多地警察局、車站、政府建築被燒毀並造成印尼人員傷亡。中國大陸駐印尼大使館八月三十日提醒在印尼中國公民和機構加強安全防範，密切關注當地局勢發展，減少非必要性外出，遠離遊行示威人群和區域，並避免前往人員密集地區。如遇緊急情況，請及時報警並與中國大陸駐印尼使領館聯繫尋求協助。

此外，路透記者提問，俄羅斯和北韓領導人都將出席週三的閱兵儀式，大陸外交部是否可證實，閱兵活動是否會有外國軍隊參加，特別是俄羅斯和北韓的軍隊？另外，台灣老兵和政治人物是否會參加閱兵活動？

郭嘉昆表示，中方歡迎俄羅斯總統普亭、北韓最高領導人金正恩等來華出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。「關於你提到的具體問題，建議向中方的主管機關了解。」